Page califica de «veneno» la negociación con los independentistas y advierte de que con el Código Penal «no se mercadea»

Redacción / Agencias 23/01/2020 17:33 h

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha criticado con dureza la negociación del PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña y ha calificado de «veneno» los cambios que se plantean en el Código Penal, que podrían beneficiar a los condenados por el proceso secesionista de Cataluña.

«Estamos en una época en la que estamos inaugurando un ciclo en el que parece que se quiere ir menos a los tribunales y hablar más, aunque a veces de lo que se hable realmente sea veneno. Ya me gustaría que se arregle hablando porque si no es así vamos a tener que ir a los tribunales cuando otros, que ya lo están incluso, van a poder opinar sobre el Código Penal que les afecta», señaló en referencia a Cataluña y comparando esa situación con la reclamación de la deuda del IVA que el Gobierno tiene pendiente con las comunidades autónomas y que Castilla-La Mancha reclama. «Es increíble, paradójico y alucinante», agregó.

El presidente castellanomanchego remarcó también que tiene «muy claro» que «con los derechos de los españoles y españolas no se mercadea y con el Código Penal no se puede mercadear, no es una cuestión negociable» que no pueden decidir «aquellos que aun hoy siguen diciendo que si pueden, volverán a hacer lo mismo», señaló en alusión a los independentistas catalanes.