La oposición pide explicaciones a Ábalos por una supuesta reunión con la vicepresidenta de Maduro en Barajas

23/01/2020 23:44 h

La oposición pidió este jueves explicaciones al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, por la vulneración de las normas de la UE tras la supuesta reunión celebrada entre el ministro con miembros del Gobierno de Maduro, en concreto con la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez, en el aeropuerto madrileño el pasado lunes. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, recordó que Rodríguez tiene «prohibido pisar suelo europeo por su participación en la represión y corrupción de la dictadura venezolana», dentro de las sanciones decretadas contra el régimen de Maduro.

Por su parte, Ábalos restó importancia al hecho de que se haya podido reunir o no con sendos ministros de Venezuela o un encuentro secreto en un avión durante la madrugada en el aeropuerto de Barajas. En una intervención en Córdoba, el ministro no confirmó ni negó la reunión, aunque ironizó con la falta de relevancia de este tema: «No me pregunta nadie por las pensiones, no me pregunta nadie por la subida del salario mínimo, no me pregunta nadie por los problemas de la gente, pero sí por si me reúno con uno de Venezuela o no».

Ábalos se reunió con el ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, y, según publicó Vozpópuli, antes de este encuentro había mantenido otra reunión con la vicepresidenta en un avión privado. El PP ha pedido la comparecencia de Ábalos y de la ministra de Exteriores.