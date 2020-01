Carmen Calvo pide que el Congreso acorte su nombre para no excluir a las diputadas

0

Redacción 22/01/2020 10:46 h

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha pedido este miércoles que el Congreso de los Diputados acorte su nombre y pase a llamarse solo «Congreso» para evitar la exclusión de las diputadas.

En una entrevista en la SER, Calvo ha explicado que esta iniciativa equipararía la denominación del Congreso a la del Senado que solo es una palabra.

«Si dicen vicepresidente yo no me siento aludida», ha comentado y ha añadido que las mujeres tienen derecho a que «el texto de nuestra Constitución, nos llame por nuestro género: presidentas, ministras y diputadas».

La dirigente socialista se hace eco así de la carta enviada este lunes por Ana Caballé, Premio Nacional de Historia, a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, sugiriendo el cambio de denominación de la institución, informa Efe. «Apoyo totalmente esta iniciativa porque las mujeres de este país tenemos derecho a que el lenguaje evolucione y nos reconozca», ha afirmado.

Carmen Calvo pidió a la RAE un informe sobre lenguaje inclusivo en la Constitución donde la institución concluye que no está favor de su reforma.