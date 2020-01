Aragonès subraya que el encuentro Sánchez-Torra es para abordar la independencia de Cataluña

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 21/01/2020 10:58 h

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este martes que la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, --prevista para principios de febrero-- es para resolver «un problema político, que es sobre la independencia de Cataluña».

«Esto no es una reunión como las otras. El encuentro determinante no es entre el presidente del Gobierno español y una Comunidad Autonóma que tiene problemas autonómicos. Si no que es entre el presidente de España y el presidente de Cataluña, que se sentarán a resolver un problema político, que es sobre la independencia de Cataluña», ha dicho el líder republicano en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha valorado que es positivo el encuentro de ambos presidentes, y ha dicho que tras ello se pondrá en marcha la mesa de negociación con el Estado, sobre la que ha avisado de que ERC será exigente y que hará pesar sus 13 diputados: «Si funciona, seremos muy exigentes porque venimos de años de muchos incumplimientos».

«El PSOE no se ha sentado en la mesa de negociación por sus principios políticos, si no porque depende del voto de la ciudadanía de Cataluña, que dio la victoria a ERC. Y nosotros, que ya dijimos que queríamos forzar el Estado a dialogar, es lo que hemos hecho», ha añadido Aragonès.

Rufián ve bien retrasar la mesa de gobiernos si es por la reunión con Torra

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha considerado hoy que retrasar la mesa de gobiernos más allá de los quince días programados, es una «buena excusa» si el motivo es una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra.

En una entrevista en RNE y a la pregunta de si ERC apoyará los presupuestos generales del Estado que el Gobierno quiere aprobar antes del verano, Rufián ha dicho que su formación quiere ser útil «y si se cumplen los acuerdos alcanzados y la mesa de negociación marcha, estaremos para ayudar», informa Efe.