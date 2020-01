El BNG reclama un modelo como el vasco, que le dé a Galicia «a chave dos cartos»

La Voz de Galicia

17/01/2020 05:00 h

En medio del debate generado por el aún no nacido nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, el BNG ha dejado claro que su apuesta es de máximos. Tanto su portavoz nacional, Ana Pontón, como su diputado en el Congreso, Néstor Rego, explicaron este jueves a La Voz que la mejor fórmula para Galicia sería la de un concierto económico similar al del País Vasco y Navarra. La traducción práctica sería que la comunidad recaudaría -gestionaría- el 100 % de sus recursos: «Ter a chave dos cartos aquí e non en Madrid, para que sexa o Goberno galego o que estableza as prioridades de investimento e de gasto».

«A diferencia do modelo actual, sería Galiza quen transferise ao Goberno central a cantidade que se acordase para sufragar os servizos que presta o Estado. Esta proposta de concerto económico inclúe tamén a creación dunha Facenda galega», señaló Antón, tras recordar que el BNG lleva años reclamando un nuevo sistema de financiación que supere al actual, en vigor desde el 2009, y cuya modificación está pendiente desde el 2014, «sucesivamente anunciada e aprazada primeiro polo Goberno de Rajoy e despois de Sánchez».

En este sentido, Rego criticó que el presidente de la Xunta «non fixese nada» en estos diez años para liderar un cambio de modelo, a través de una «relación bilateral co Estado», ya que con el actual «Galiza sae perxudicada». La formación nacionalista reclama también que se modifique la financiación de las administraciones locales, pues penaliza a los municipios gallegos que, de media, reciben 50 euros menos por habitante que el conjunto del Estado.