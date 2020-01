El CGPJ aprueba con una fuerte división la propuesta de Delgado como fiscala general del Estado

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 16/01/2020 18:44 h

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado su aprobación, en una larga y polémica sesión, a la propuesta del Gobierno de nombrar fiscala general del Estado a la ex ministra de Justicia Dolores Delgado, hasta hoy mismo diputada del PSOE. La votación final fue de doce votos a favor y siete en contra, lo que supone una división sin precedentes en el CGPJ. Los siete votos desfavorables contra Delgado pertenecen al sector de los vocales conservadores. La votación podría haber sido incluso más ajustada, dado que dos vocales del sector conservador no acudieron a la sesión.

Consciente de la división interna, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, había tratado de evitar las discrepancias y lograr el mayor consenso en el preceptivo pero no vinculante informe remitiendo a los vocales un texto en el que se limitaba a constatar que Delgado cumple los requisitos exigidos por la Ley, — ser un jurista de nacionalidad española, de reconocido prestigio y tener más de 15 años de ejercicio en su profesión— pero sin pronunciarse sobre su «idoneidad» para ocupar el cargo, al contrario de lo que ocurrió con los cuatro últimos candidatos. Pero finalmente no fue posible la unanimidad y habrá un voto particular discrepante y varios votos concurrentes. estos último proceden de vocales que han apoyado la elección de Delgado pero quieren dejar constancia de algún matiz discrepante sobre la propuesta que se ha votado.

El CGPJ siempre ha informado a favor del candidato propuesto por el Gobierno, pero desde el nombramiento de Javier Moscoso en 1986 ningún candidato a la cúpula fiscal había llegado directamente desde el Gobierno. Durante el debate, tomaron la palabra los 19 vocales, aunque uno de ellos, Pilar Sepúlveda, nombrada por el PSOE, lo hizo por videoconferencia por problemas de salud. En el órgano hay 10 vocales propuestos por el PP, siete por el PSOE, y otros tres respaldados por IU, PNV, CiU.