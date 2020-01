El BNG mantiene el mismo porcentaje de voto que en las generales

0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid | La Voz 16/01/2020 14:35 h

El BNG mantiene el número de apoyos logrados en las elecciones generales del 10N, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Superiores (CIS), publicado este jueves. Los frentistas cuentan con una estimación de voto del 0,5%, el mismo porcentaje que logró en las generales, un total de 119.597 votos que le permitieron regresar a la Carrera de San Jerónimo cuatro años después mediante un escaño por la circunscripción de A Coruña.

El diputado nacionalista, Néstor Rego, resultó determinante para que Pedro Sánchez lograse renovar en la presidencia del Gobierno. El candidato socialista se impuso en la votación definitiva por solo dos apoyos de diferencia, por lo que en caso de que los frentistas hubiesen decidido votar en contra de su proyecto, la votación, con un empate, hubiese decaído.

El BNG fue la última formación parlamentaria que le brindó su apoyo tras haber arrancado un compromiso del Gobierno central para proceder a la transferencia de la AP-9 y la bonificación del 100% del peaje de los usuarios recurrentes (los que utilicen al menos dos veces la vía en una misma jornada). En el acuerdo también destacan mejoras para el ferrocarril gallego, el compromiso de proteger al tejido industrial en peligro, como Alcoa o As Pontes, y otras medidas. No obstante, debido a que las 4.800 entrevistas del CIS por toda España fueron realizadas entre el 29 de noviembre y el 19 de diciembre, la repercusión de este acuerdo todavía no se ve reflejado en la estimación del voto.