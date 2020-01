Lesmes pide al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad a Puigdemont

El exconsejero catalan huido Toni Comín y el expresidente Puigdemont, en su estreno en el Europarlamento, donde este último retó a los socialistas a ver si votan a favor o no de la suspensión de su inmunidad después de que Sánchez abogase por «no seguir judicializando la política»

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 14/01/2020 05:00 h

Coincidiendo con la campaña llevada a cabo por el independentismo catalán en Estrasburgo con motivo de la incorporación de Carles Puigdemont y del exconsejero Comín al Parlamento Europeo como eurodiputados, la máxima autoridad del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha remitido al presidente de la Eurocámara, David Maria Sassoli, la solicitud de suplicatorio de suspensión de inmunidad relativa al expresidente de la Generalitat y al citado exconsejero.

El suplicatorio fue enviado a la Eurocámara tal y como había solicitado el magistrado instructor de la causa del desafío independentista, Pablo Llarena, quien decidió mantener la vigencia de las euroórdenes de detención y entrega dictadas contra Puigdemont y Comín, si bien estas quedan de facto congeladas hasta que la Cámara conceda el suplicatorio. Es decir, no podrán ser detenidos si el Parlamento Europeo no levanta su inmunidad, a no ser que regresen a España, donde sus órdenes de detención siguen operativas.

En la documentación enviada por Lesmes a Sassoli le explica a este que Puigdemont y Comín fueron elegidos eurodiputados en las pasadas elecciones del 26 de mayo, pero que están procesados en rebeldía a raíz de su huida de Espña para esquivar a la Justicia por el desafío independentista, causa por la que existe una sentencia firme.

Lesmes completa la solicitud del suplicatorio con el auto del juez Llarena. En el texto reconoce que ambos líderes independentistas tienen inmunidad como eurodiputados, pero justifica que se alce esta prerrogativa de retirarles la inmunidad porque los hechos imputados son muy anteriores a su elección y no guardan relación alguna con su actividad en la Eurocámara.

También incorpora el auto de procesamiento dictado el 21 de marzo del 2018, así como las siguientes resoluciones confirmando la situación procesal de Puigdemont y Comín; la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre el desafío independentista; y los autos que ordenaban la búsqueda, detención e ingreso en prisión de ambos tanto en territorio internacional como nacional, detalla Europa Press.

Esta es la segunda vez que Lesmes se dirige a Sassoli, pues la semana pasada realizó el mismo trámite para comunicar que el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, está inhabilitado en cumplimiento de su condena a 13 años de prisión e inhabilitación por los delitos de sedición y malversación. Para ello, también envió los dos autos del tribunal en los que, por un lado, rechazó autorizar el desplazamiento de Junqueras a Estrasburgo para que pudiera hacer efectiva su condición de eurodiputado, y, por otro lado, negó declarar la nulidad de su sentencia. Y, entonces, la Eurocámara acató la decisión del Tribunal Supremo.

El procedimiento, sin activar

Ahora, el procedimiento queda suspendido hasta que el presidente de la Eurocámara traslade al pleno su recepción. Sassoli se limitó ayer a tomar nota del inicio del mandato de Puigdemont y de Comín como eurodiputados con efectos del 2 de julio y también informó al pleno de que Junqueras perdió su derecho a ser eurodiputado. Pero no anunció la petición del Supremo para suspenderlos de inmunidad. Su solo anuncio ya hubiera activado un procedimiento que no se espera quede resuelto hasta poco antes del verano.