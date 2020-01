Que el okupa en el Parlamento catalán haga las maletas El pp reclama elecciones y advierte que denunciará a torrent si sigue en la cámara

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha exigido la convocatoria inmediata del Pleno del Parlamento de Cataluña para investir a un nuevo presidente de la Generalitat tras la inhabilitación de Quim Torra y ha advertido al presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, que lo denunciarán si no actúa en este sentido. «Si el presidente del Parlament no actúa, cometería un delito de prevaricación y Torra de usurpación, que denunciaríamos», ha advertido Casado después de que la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona haya declarado vacante el escaño de Torra. También entiende Casado que Pedro Sánchez está «obligado» a exigir «el cese» del presidente de la Generalitat. Después de que los magistrados no vieran motivos para suspender, al menos de manera urgente, la inhabilitación de Quim Torra como diputado autonómico, los populares se apresuraron a defender la plena vigencia del acuerdo de la Junta Electoral Central e insistieron en que el máximo dirigente de Cataluña es un «okupa» en el Parlamento, además de un «usurpador».

«Sánchez, en lugar de reunirse con Torra para ‘dejar atrás la judicialización’, está obligado a cumplir la ley». Y eso supone, según la portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo, que se garantice el cese del máximo representante de Cataluña. «Debe destituir a Torra de inmediato», resumió el secretario general, Teodoro García Egea. Ninguno de los tres especificó la fórmula que, a su juicio, debería aplicar Sánchez ni aclaró si su planteamiento pasa por activar el 155 de la Constitución.

Álvarez de Toledo se limitó a apuntar que el presidente tiene a su disposición «todos los artículos» de la Carta Magna, todos los instrumentos «jurídicos» y la acción de la Fiscalía. Y que, en caso de no actuar, estaría yendo contra la ley.

En el PP dan por sentado que la retirada del acta de diputado lleva aparejada la pérdida de la condición de presidente de la Generalitat. Argumentan que así lo especifica el artículo 67.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. El texto, sin embargo, no apunta a qué ocurre en caso de que la credencial de parlamentario sea retirada una vez investido. Para los populares, no hay duda, Torra debe «hacer las maletas» e irse «a su casa».