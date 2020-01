El Gobierno catalán insiste en desoír a la Junta Electoral y en que Torra es diputado

0

La Voz de Galicia m. l.

redacción / la voz 12/01/2020 05:00 h

El independentismo catalán intenta transmitir entereza y que sus derrotas no son tales. Por eso, el Gobierno de Quim Torra insistió ayer una vez más en que este seguirá siendo diputado y presidente de la Generalitat y que no correrá la lista electoral de Junts per Catalunya, como informó la Junta Electoral de Barcelona al comunicar que le retiraba el acta de parlamentario y se le concedía a Ferran Mascarell.

Así, el turno para insistir en su relato correspondió ayer a la portavoz del Ejecutivo autonómico, Meritxell Budó, quien en una entrevista radiofónica argumentó que la Junta Electoral Provincial de Barcelona «no tiene competencias para quitar la condición de diputado a ningún miembro del Parlamento» catalán, y que tampoco existe «ninguna sentencia firme» que lo ordene.

Budó ha añadido que ese acuerdo de la Junta Electoral de Barcelona «no tiene ningún recorrido», ya que, a su juicio, solo compete al Parlamento catalán retirar el acta de diputado a un parlamentario. «No estamos desobedeciendo a la Junta Electoral. Estamos poniendo sobre la mesa una evidencia, porque no tienen competencias para ello», ha asegurado la portavoz de la Generalitat.

También ha dicho que no le constaba que se le hubiera expedido una credencial de diputado a Ferran Mascarell, según recoge la agencia Efe. «La lista de JxCat no correrá y Torra continuará siendo diputado y presidente. Esta es la realidad», se ha reafirmado Meritxell Budó.

Los miembros de la Junta Electoral Provincial de Barcelona acordaron el viernes ejecutar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) que vetó a Torra como diputado.

De hecho, el Tribunal Supremo descartó el mismo viernes suspender de urgencia el acuerdo de la Junta Electoral Central de retirar a Torra el acta de diputado autonómico a raíz de su condena por desobediencia y dejaba en manos del Parlamento autonómico la decisión de si abandonaba también la presidencia de la Generalitat. Cuestión esta que extrañó a algunos juristas, pues el artículo 152 de la Constitución señala que los presidentes autonómicos han de ser elegidos de entre los diputados regionales.

A pesar de la desestimación de las medidas cautelarísimas solicitadas por Torra, Budó ha asegurado que el Supremo da «cinco días para escuchar a las partes antes de posicionarse», algo que espera que suceda el lunes 20 de enero.

Pleno del 22 y 23 de enero

Preguntada por si Torra podrá ejercer como diputado en el pleno del 22 y 23 de enero, ha insistido en que «no solo puedo poner la mano en el fuego, sino que el presidente del Parlament garantizó estos derechos políticos», por lo que reiteró que el Gobierno catalán no se moverá de la tesis de que Torra continuará como diputado y como presidente.

Ahora bien, con esta situación, la responsabilidad pasa ahora al propio presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent (ERC), quien podría incurrir en desobediencia, aunque hasta el momento se ha manejado en una línea muy fina, pero siempre tratando de evitar su imputación.

Meritxell Budó ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de un adelanto electoral en Cataluña si sobre el presidente pesa una condena firme de inhabilitación por el Tribunal Supremo. La portavoz autonómica se ha limitado a recordar que el presidente tiene esta competencia.

1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.

ARTÍCULO 152 DE LA CONSTITUCIÓN

