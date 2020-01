García-Page afirma que nadie en el PSOE quiere depender de ERC y aboga por «reconstruir puentes» con el PP

0

La Voz de Galicia

Madrid / La Voz 10/01/2020

A pesar de haberse consumado ya la investidura de Pedro Sánchez, hay sectores del PSOE que recelan del precio que pueden tener para el futuro Gobierno los compromisos adquiridos con los independentistas de ERC a cambio de lograr su abstención en esa votación.

El que ha expresado con mayor claridad esos recelos ha sido una vez más el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, uno de los barones que no asistió a la investidura de Sánchez junto al aragonés Javier Lambán y el extremeño Guillermo Fernández Vara. Page reafirmó su posición crítica con los pactos con los partidos secesionistas. «Mi opinión sobre el no depender de independentistas es evidente. Para serle sincero, creo que lo pensamos todos: incluso los que han pactado», señaló el barón castellanomanchego.

Puso incluso en duda que los acuerdos con los independentistas de ERC garanticen una mínima estabilidad al Gobierno. Según explicó, «los límites» en los que se mueve ahora el PSOE «son muy deslizantes». «Todos sabemos que en cualquier momento se puede romper la situación», indicó respecto a la posibilidad de que las presiones de ERC lleguen a ser inasumibles por el nuevo Gobierno de coalición.

El barón socialista se mostró «preocupado» por la ruptura de «todos los puentes» entre el PSOE y el PP y aseguró que trabajará «por reconstruir algún puente entre partidos constitucionalistas porque puede suponer un plan B ante el exceso de exigencias por parte del independentismo». Afirmó que esta situación de dependencia de los separatistas no se habría producido si los populares no se hubiesen «equivocado» porque, a su juicio, han perdido «una ocasión extraordinaria para estar a la altura de la exigencia del país».

Pese a ello, defendió la «extraordinaria entereza» de Sánchez y aseguró que el PSOE no se encuentra «en este escenario» porque haya querido, sino porque había que «desbloquear la situación del país». «Buscábamos otra solvencia, incluso el no tener socios», sostuvo, dejando claro así que hubiera preferido no solo no depender de los independentistas, sino también un Gobierno que no fuera de coalición.