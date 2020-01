Pedro Sánchez: «Acepten la realidad, van a perder la votación de hoy»

0

07/01/2020 13:16 h

«Acepten la realidad, han perdido las elecciones y van a perder la votación de hoy». Pedro Sánchez espantó así la posibilidad de la anhelada opción en la derecha de que a última hora alguno de los diputados que le comprometieron el sí al candidato se desmarcase y acabase votando no, algo que provocaría un empate a 166 votos, suponiendo un nuevo fracaso. Sin embargo, EH Bildu y ERC, los dos grupos que se han posicionado en la abstención, deslizaron que en caso de un episodio de transfuguismo en la decisiva votación de este martes, lo enmendarían pasando los escaños que hicieran falta hasta el sí.

El candidato a la presidencia combinó en su discurso un ataque contra la oposición y un breve repaso a pinceladas por su programa de Gobierno de coalición que en unas horas pondrá en marcha junto a Unidas Podemos. Sánchez redujo que la votación de este viernes se reduce a «una disyuntiva» entre «un gobierno progresista» o los partidarios de «bloqueo», fuerzas parlamentarias a las que volvió a referirse como una amalgama de naturaleza muy «variopinta» cuyos únicos lazos son torpedear la formación de un nuevo Ejecutivo.

«Han ido cambiando de pretexto», dijo el líder socialista, lo que le costó un abucheo de la bancada de la derecha por sus cambios de parecer en unas horas tras conocer los resultados electorales, algo que Casado se refirió como «un engaño masivo a los españoles». Sánchez respondió a la bronca: «La Constitución no es suya, respeten el uso de la palabra. Respeten al orador. Esta Cámara no es suya», dijo. «Han tensionado y tensionado la situación» buscando que fracasase su proyecto hasta llegar a generar un «clima tóxico», lamentó. «Pues ya está, no lo han conseguido, va a gobernar un Gobierno progresista», aseveró.

El candidato a la investidura aconsejó al PP, Vox y Cs que no siguieran «indefinidamente en el berrinche, porque daña la convivencia y porque no se puede construir nada positivo desde la frustración y desde la amargura».

Al final de su intervención, Sánchez se comprometió a intentar «superar con este Gobierno la atmósfera de irritación y de crispación que ustedes han traído a esta Cámara», al entender que puede haber puntos de encuentro. «Lo expreso con un compatriota de bien en el que creo que podemos encontrarnos todos: el presidente de la República don Manuel Azaña», dijo, lo que volvió a costar un abucheo desde las filas del PP, Vox y Cs, en donde denuncian que a lo largo del debate el presidente en funciones no defendió la institución de la Corona. «Sí, sí, don Manuel Azaña», repitió Sánchez, sobre el que citó las siguientes palabras: «Se comprobará una vez más lo que nunca debió ser desconocido, que todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo río».

Sánchez acabó culpando a la derecha del espectáculo que ha ofrecido la Cámara Baja el pasado fin de semana: «Lo único que les pido humildemente es que piensen en la gente que nos ve desde sus casas. Les ruego que no contribuyamos con nuestras palabras a que la convivencia se resienta. Eso, señorías, también es patriotismo», concluyó.

Iglesias le pide a Sánchez «firmeza democrática»

Su futuro vicepresidente, Pablo Iglesias, fue recibido en pie por toda la bancada socialista y entre aplausos de los ministros, que como es tradición ocupan la primera línea del hemiciclo. El secretario general de Podemos siguió recolectado aplausos tras dar las gracias a Aina Vidal, la diputada de los comunes que, debido a lo apretado de la votación, acudió a Madrid para votar a pesar de su grave enfermedad: «Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias», palabras que le arrancaron unas lágrimas a la diputada de su grupo.

Pero justo después pasó a la carga. Iglesias dijo que tenía unas anotaciones sobre el programa de Gobierno, pero que tras las intervenciones de Casado y Abascal había decidido cambiar su discurso sobre la marcha. Les transmitió un mensaje que le hizo llegar al móvil Rosa Lluch, representante política de los comunes, sus aliados en Cataluña, e hija de Ernest Lluch, víctima de ETA: «No hablen ustedes en nombre de las víctimas del terrorismo. Muchas hemos apostado por la reconciliación y el diálogo».

A continuación se refirió a su defensa a la Corona: «Si quieren defender a la monarquía, eviten que la monarquía se identifique con ustedes. Si algo sabía Juan Carlos I, que venía de donde venía, es que solamente alejándose de la derecha, la monarquía podría pervivir. Quizá ustedes se hayan convertido en la peor amenaza», deslizó el secretario general de Podemos. Tras un breve repaso por algunos de los colectivos como migrantes, Lgtbi o trabajadores en general, que verán cumplidas sus reivindicaciones con el siguiente Gobierno.

Concluyó con un mensaje a Sánchez: «Pedro, no nos van a atacar por lo que hagamos, nos van a atacar por lo que somos. Te pido dos cosas. La primera, que frente a los intolerantes y provocadores que quieren llevar a España al pasado, tengas el mejor tono. La segunda, que tengas también firmeza democrática».