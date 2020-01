Casado acusa a Sánchez de querer «destruir el Estado» para instaurar un «cambio de régimen»

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 07/01/2020 13:24 h

«Señor Sánchez, su única patria es usted». Aunque rebajando notablemente el número de decibelios respecto a su intervención previa a la primera votación, el líder del PP, Pablo Casado, ha reiterado con la misma firmeza la mayoría de los argumentos esgrimidos entonces para rechazar de plano la investidura de Pedro Sánchez. En un discurso necesariamente breve, ha comenzado su intervención reivindicando la Constitución y al rey Felipe VI frente a los «ataques» de los grupos «radicales», y a las víctimas del terrorismo, que, según ha dicho, fueron «ultrajadas» en el Congreso con la intervención de la portavoz de EH Bildu sin que el candidato a la investidura la desautorizara.

Casado ha acusado a Sánchez de haberse convertido en «el hombre de paja de un nacionalismo» que pretende «convertir su delito en su fuente de derecho y de poder». Y ha calificado al Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos como «el más radical de nuestra historia», destacando que en ese Ejecutivo estará un político que defiende «una ideología criminal», en referencia a Alberto Garzón, miembro del PCE.

El líder popular ha asegurado por ello que lo que se va a votar no es una investidura sino un «cambio de régimen», con el que Sánchez y sus socios quieren acabar «no porque no funcione, sino porque funciona muy bien». Para justificar esas acusaciones, ha afirmado que cuando el líder socialista habla «de deriva judicial» al referirse a Cataluña «está poniendo en la diana al Constitucional y al Supremo», y cuando habla de «desjuicialización» quita «la espada a la Justicia para clavársela a la división de poderes». Casado ha situado por ello a Sánchez fuera de la Constitución al haber «cruzado el Rubicón». «Su disfraz de moderado se le ha caído con todas sus mentiras», ha dicho, porque se ha convertido en un «caballo de Troya» que se ha conjurado con sus socios para «destruir el Estado» utilizando a los españoles «como moneda de cambio» .

Ha recordado a Sánchez que se presentó a las elecciones con el «solemne compromiso» de no depender «de los separatistas y los batasunos» y hoy «nos los trae como socios sin dar una explicación por su engaño masivo a los españoles».

Frente a las reiteradas acusaciones al PP por parte del PSOE y de los grupos que apoyan a Sánchez de haberse situado junto al ultraderecha, Casado ha respondido que los «ultras» son el propio líder socialista y sus socios, que «atacan las libertades». Ha cuestionado también el apoyo a a la investidura de nacionalistas y regionalistas a cambio de prebendas locales afirmando que «o salvamos lo que es de todos o nadie salvará lo suyo». Y ha advertido a Sánchez de que su Gobierno «no acabará bien» porque «si cumple con sus socios antisistema, romperá España, y si no, le echarán a la calle». «La historia no le absolverá», ha añadido, para concluir, al igual que Sánchez, con una cita a Azaña: «Puedo permitir que ataquen a la República, pero no permitiré que se ataque a España».