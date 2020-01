Arrimadas: «Sáltense la disciplina de voto por la igualdad de los españoles»

0

REDACCIÓN 07/01/2020 14:10 h

Inés Arrimadas ha hecho esta mañana un último intento para frenar el nacimiento del Gobierno de coalición. Desde la tribuna, la líder de Ciudadanos reclamó «un voto valiente», «como el de la señora Oramas (Coalición Canaria)». Instó a los diputados a «saltarse» la disciplina de voto «por una vez» para defender «la igualdad de los españoles», diciendo que no era una práctica tan insólita ni suponía transfuguismo. Así, recordó no solo el caso de la diputada canaria, sino también el de la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, que también quedó la disciplina para pronunciarse a favor de la consulta catalana.

Atacó con dureza a Pedro Sánchez, acusándole de haber engañado a quienes le votaron, ya que está haciendo lo contrario de lo que prometió durante la campaña. «Señor Sánchez, a usted no le ha votado ni un solo español para hacer lo que está haciendo aquí. Le votaron muchos cuando prometía que iba a traer aquí a Puigdemont para ser juzgado, cuando decía que no iba a tener coalicion con Podemos porque no podría dormir por la noche, cuando decía que iba a tipificar el delito de referendo ilegal. Y hoy ven cómo les está regalando una consulta, mientras que ERC les dice en la cara que les importa un comino la gobernabilidad de España», espetó.

También le recordó al candidato que había otras alternativas para gobernar desde un centrismo que reivindicó tan necesario ahora como lo fue en la Transición. «Miren, hay muchos españoles muy preocupados con este Gobierno, con poner la economía en manos de los autorreconocidos comunistas, preocupados por los ataques a las instituciones, a los jueces. Eso no es progresismo, ni democracia, ni izquierdista. Pactar con Bildu, con ERC, no es progresismo, es sanchismo», aseveró, insistiendo en que el candidato solo quería «trincheras» y «extremismo» porque «es la gasolina de su proyecto político».

Frente a ello apostó por recuperar el proyecto de centro y lanzar un mensaje de esperanza. «Esos socios suyos llevan décadas tratando de separarnos, pero no lo van a conseguir. Es necesario confiar en España, en su democracia y en sus instituciones», concluyó.