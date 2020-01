Sánchez le guiña el ojo a Galicia por necesidades del guion

0

La Voz de Galicia

Recuperar «lo antes posible» el pazo de Meirás para el patrimonio público. Esa fue la referencia más directa del discurso de Pedro Sánchez a Galicia. El candidato socialista aludió en varias ocasiones a problemas que afectan a la comunidad gallega; algunos, incluidos en su programa por el acuerdo con Unidas Podemos que incorporó demandas de Galicia en Común; otros, por necesidades del guion redactado a última hora tras el acuerdo con el BNG. Lo más llamativo, lo de la recuperación del pazo de Meirás, enmarcado en otras actuaciones anunciadas en referencia a la memoria histórica.

Otras medidas que tienen que ver con la España vacía afectan también a la dispersión demográfica gallega. Sánchez prometió la creación de veinte centros de servicios en zonas afectadas por la despoblación, así como la puesta en marcha de transportes que conecten a diario las poblaciones más dispersas con sus cabeceras de comarca. Ya en el ámbito del desarrollo económico e industrial, habló de la creación de un instituto de transición justa para ayudar a las comarcas que tienen que afrontar un nuevo modelo energético, así como un proceso de eliminación del carbón, un plan integrado de energía y clima y una reforma del mercado eléctrico para reducir la factura energética.

En relación al campo, expresó la pretensión de impulsar contratos de titularidad que beneficien a las mujeres ganaderas, un punto incluido en la coalición con Unidas Podemos que llevó a Galicia en Común a defender su compromiso con la comunidad llamando la atención sobre el hecho de que la mayor parte de los acuerdos alcanzados con el BNG ya estaban incluidos en su programa.

Reacciones desde Galicia

Tanto el acuerdo entre el PSOE y el BNG como el debate de investidura dieron lugar a distintas reacciones en Galicia. Las más llamativas, las que despertó en las redes sociales el hashtag #boicotGalicia, creado a raíz del anuncio del Bloque de votar a favor de la investidura de Sánchez. Incluso el presidente de la Xunta hizo referencia al mismo en un tuit en el que Núñez Feijoo rechazaba ese boicot: «El BNG no es Galicia. El BNG solo tiene un diputado. No es Galicia. Es el PSOE el que los sobrerrepresenta entregándose a ellos como a ERC, Bildu o Podemos». El presidente de la Xunta llamó la atención también sobre el hecho de que ese pacto para la investidura «obviaba» los 370 millones adeudados a la comunidad. En otro tuit subrayó con ironía: «El Bloque que hoy sale triunfante es el mismo que pactó con Zapatero que el AVE a Galicia llegaría en 2012». Por su parte, Pedro Calvo tuiteó: «Bromas aparte... Puede que Sánchez duerma bien, o no, pero los españoles responsables y preocupados por el futuro de nuestros hijos, desde luego que no».

Con un tono más optimista, como es obvio, el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, valoró el «buen discurso» del candidato socialista a la presidencia del Gobierno y destacó su «clara prioridad social» y su compromiso «con los grandes temas de Galicia». A su entender, «a Galicia le va bien con un Gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez porque resuelve los asuntos pendientes importantes para Galicia».

Para Compromiso por Galicia, el acuerdo entre el PSOE y el BNG es positivo porque «a axenda galega pesa en Madrid para tomar decisións que vaian na dirección correcta». En cambio, el secretario de organización de Ciudadanos en Galicia, Laureano Bermejo, hizo suya la «preocupación de la mayoría de los gallegos» y calificó como «pacto de la vergüenza» el alcanzado por socialistas y nacionalistas gallegos, a los que reprochó que con un solo escaño hablen «en nombre de todos los gallegos».