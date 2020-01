Sánchez afronta la investidura más compleja de la democracia sin aclarar su pacto con ERC

0

La Voz de Galicia Gonzalo BAreño

Madrid / La Voz 04/01/2020 05:00 h

Pedro Sánchez se enfrenta a partir de hoy a la investidura más compleja e incierta de la democracia. Su elección está en el aire. El líder socialista defenderá su programa de Gobierno sin tener garantizados los apoyos suficientes. Cuando todo indicaba que tenía amarrados los votos necesarios para ser investido, la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, tras su condena por desobediencia pone en cuestión la imprescindible abstención de ERC. En medio de una gran presión de los sectores independentistas más radicales, la dirección del partido republicano se reúne hoy sábado a las nueve de la mañana, en pleno debate, para «valorar las consecuencias en el calendario político inmediato». Es decir, para fijar el sentido de su voto. La reacción de ERC llena de incertidumbre una sesión en la que todo es inédito, empezando por el hecho de que por primera vez el candidato aspira a formar un Gobierno de coalición.

Un acuerdo sin aclarar

Sánchez deberá detallarlo. Si la formación independentista mantiene su decisión de abstenerse, Sánchez sería investido en segunda votación el siete de enero por mayoría simple de 167 frente a 164, gracias al apoyo de ocho formaciones distintas. Para conseguirlo, ha tenido que dar un giro total a lo que defendió durante la campaña electoral, plegarse a un Gobierno de coalición con Unidas Podemos y aceptar las condiciones impuestas por los independentistas catalanes de ERC a cambio de su abstención, plasmadas en un acuerdo cuya redacción final deja abierto su alcance a la interpretación.

Por ello, y pese a que el pacto está ahora en duda, antes de afrontar la votación Sánchez tendrá que aclarar en el Congreso los compromisos adquiridos. En especial, si la consulta que se contempla en el acuerdo con ERC excluye o no expresamente un referendo de autodeterminación en Cataluña y si implica una reforma de la Constitución, tal y como aseguran los republicanos. Aunque ese pacto no ha sido sometido al criterio de la militancia del PSOE, su contenido tendrá que ser necesariamente debatido como parte del programa de Gobierno que defienda Sánchez y será sin duda el eje principal del discurso y los ataques de los partidos que rechazan su elección como jefe del Ejecutivo.

Margen muy estrecho

Negociación agónica. La decisión del PRC, único partido que apoyó la investidura de Sánchez en julio, de votar ahora en contra, obligó al PSOE a amarrar in extremis el sí de Teruel Existe, Nueva Canarias y BNG, con un escaño cada uno, que junto al apoyo del PSOE (120), Unidas Podemos (35), PNV (6), Más País (2) y Compromís (1), garantizan 167 síes. En contra tendrá 164 noes de PP (88), Vox (52), Ciudadanos (10), JxCat (8), Navarra Suma (2), las CUP (2), Foro Asturias (1), PRC (1). Se abstendrían ERC (13) y EH Bildu (5) y Coalición Canaria (1), que negoció hasta el último segundo.

Primera coalición

Dos defensores del programa. Por primera vez en democracia, el candidato a la investidura no defenderá un programa de Gobierno del que se responsabiliza en solitario, sino un Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos cuya hoja de ruta incluye medidas que no figuraban en el programa del PSOE. Algo que implica que el líder del partido morado y aspirante a la vicepresidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, defenderá como propio el programa que se someterá a votación en el Congreso.

Fragilidad del Gobierno

En manos de ERC y Bildu. La fragilidad de la situación en la que Sánchez accedería a la presidencia del Gobierno se muestra en el hecho de que alcanzaría la mayoría simple requerida no solo gracias a la abstención de ERC, que no se compromete ni siquiera a apoyar los Presupuestos, sino también a la de los cinco representantes de EH Bildu, cuyos votos son decisivos por primera vez en democracia, y que tampoco garantizan ningún apoyo futuro al nuevo jefe del Ejecutivo. A esa inestabilidad contribuyen también el hecho de que JxCat no respalda el pacto entre el PSOE y ERC y la amenaza de un adelanto electoral en Cataluña tras la inhabilitación de Joaquim Torra.

Presidente con menos síes

Por debajo de Zapatero. Si logra ser investido, Sánchez se convertiría en el presidente con menos apoyos de la democracia. Hasta ahora, ese puesto lo ocupaba José Luis Rodríguez Zapatero, que en el 2008 recabó solo 169 votos a favor de su investidura. En 1989, Felipe González obtuvo 167, pero faltaban 18 diputados de circunscripciones en las que se impugnaron los resultados. Una vez resueltas, se sometió a una cuestión de confianza en la que logró 176 votos a favor.