El PP tacha de «anticonstitucional» y de «fraude electoral» el discurso de Sánchez

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

La Voz / Madrid 04/01/2020 12:19 h

El PP ha tachado de «anticonstitucional» el discurso pronunciado por el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, por asumir el «vocabulario» de los independentistas y asegurar que «la ley por sí sola no basta» para poner fin al desafío secesionista en Cataluña. A la espera de que Pablo Casado comience su discurso de respuesta a Sánchez a las 12:30, el secretario general de los populares, Teorodo García Egea, ha comparecido ante la prensa en el Congreso para cuestionar que el líder del PSOE se refiriera a la existencia de «dos bandos». Esos dos bandos, solo son, según el PP, el de los que «respetan la ley» y por otro lado «los que cuestionan la ley» y, como la secretaria general del PSOE, critican, a su juicio, las decisiones de la Junta electoral Central y del Tribunal Supremo. «Un presidente que lo primero que dice es que España no se va a romper ha cruzado muchas líneas rojas», ha señalado el dirigente del PP.

Entre las carencias del discurso de Sánchez, García Egea ha destacado que no ha aclarado nada sobre su «pacto oculto» con ERC y también que no ha habido «ni rastro» del compromiso electoral de penalizar los referendos ilegales, de frenar los «abusos» en TV3 o de la reforma educativa para «impulsar los valores constitucionales». Ha cuestionado también que no se haya referido al caso de los ERE en Andalucía, que ha considerado como «el mayor caso de corrupción de la democracia», que afecta al partido del candidato a la investidura. «Ha hablado más de Franco que de los ERE», ha señalado el portavoz popular, que ha calificado la intervención del líder socialista como un «fraude electoral». «Si hoy tuviéramos que votar de nuevo, los españoles no votarían a Sánchez con el acuerdo al que ha llegado con ERC», ha indicado, concluyendo que el líder del PSOE hablara de erradicar las noticias falsas ya que, según ha dicho, Sánchez es «una fake new» en sí mismo.