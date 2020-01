Coalición Canaria dirá no a Sánchez y deja el signo de la investidura en un solo voto

0

No cambia el resultado final, pero si cabe, aprieta todavía un poco más un marcador ya de por sí ajustadísimo. La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, sorprendió durante su intervención en el debate de investidura al anunciar que finalmente votará en contra del proyecto de coalición liderado por Sánchez, cuando en un principio había avanzado su abstención.

De este modo, la victoria del candidato socialista solo está garantizada por un voto. Si nada cambia de aquí al martes, cuando se llevará a cabo la votación definitiva en la que Sánchez necesita la mayoría simple para recabar la confianza de la Cámara, los votos favorables son un total de 167. Los 120 del PSOE, los 35 de Unidas Podemos, los 6 del PNV, los 2 de Más País, 1 de Compromís, 1 del BNG, 1 de Teruel Existe y otro de Nueva Canarias. En el otro extremo, los noes acumulan 165 gracias a la unión del PP, Cs, Vox, Navarra Suma, la CUP, el PRC y, ahora, Coalición Canaria. Las abstenciones continúan siendo las mismas que hasta el momento en el que comenzó el pleno: 13 de ERC y 5 de EH Bildu.

En caso de que uno de los diputados que tiene previsto votar sí a Sánchez pasase al no, se produciría un empate, que según el reglamento supone que la investidura decae. Sánchez necesita en la segunda votación un sí más que un no. » que ha recibido en las últimas horas por parte de los socialistas. «Hay límites que no se pueden sobrepasar, no voy a ser cómplice y voy a votar no», dijo, tras acusar al candidato a la presidencia de haberse «arrodillado ante el secesionismo».

Este cambio en el sentido del voto de Oramas, no ha sido bien visto por su formación, que ha anunciado que actuará contra ella vía Twitter: «Ana Oramas será escuchada por adoptar una posición de voto contraria a la decisión del CPN. Coalición Canaria actuará con sus estatutos para las indisciplinas que se produzcan por cualquier militante del partido.Y máxime cuando la decisión ha sido por unanimidad de nuestro máximo órgano». El mensaje ha sido en todo caso eliminado de la red social en pocos minutos.