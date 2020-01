El centro y la derecha acusan a Sánchez de traición a España

0

Redacción | La Voz 04/01/2020 22:08 h

Frente común contra el candidato socialista, Pedro Sánchez, desde la parte derecha del hemiciclo. Partido Popular, Ciudadanos y Vox, se mostraron indignados con el pacto del PSOE y Unidas Podemos. La complicidad de los nacionalistas con el mismo fueron también el centro de las críticas en sus discursos.

El PP, a la yugular

«¿Usted duerme bien? ¿Usted ha dormido bien esta noche? ¿Ha conseguido conciliar el sueño después del espectáculo bochornoso que dieron sus socios de investidura?». Pablo Casado se ha centrado en denunciar el pacto alcanzado entre el PSOE y ERC: «Entregándose a los radicales podrá ser presidente, pero no gobernar. Haremos todo lo posible para que su Gobierno sea breve y haga el menor daño posible» a España.

Ciudadanos habla de «infamia»

La formación naranja, encarnada el sábado por Inés Arrimadas, pide que haya un diputado «valiente» del PSOE que rompa la disciplina y asegura que el propio líder del PSOE «votaría no a su investidura si fuera coherente». Recordó a Sánchez que si no fuera por la abstención de EH Bildu perdería la investidura y que la sacará adelante por solo un voto, por lo que pidió que no desprecie a los diez representantes de su partido. Tachó de «infamia» el acuerdo entre el PSOE y ERC, acusó al líder socialista de no haber explicado a los españoles el contenido real de sus acuerdos con los independentistas, cargó también contra el acuerdo con el PNV, que consideró tanto o más grave, y negó que eso sea «lo que han votado los españoles».

Vox menciona una España en la que «no hay ley por culpa de Sánchez»

Santiago Abascal fue uno de los más combativos en el pleno celebrado ayer. El líder de Vox abrió su intervención pidiendo la detención de Torra, por su reacción «rebelde y sediciosa». Desde la tribuna, enfatizó que «en España no hay ley por culpa de Sánchez» y que su intento de formar Gobierno es un «fraude, una estafa y una traición al conjunto de los españoles».