Arrimadas tacha de «infamia» el pacto con ERC y acusa a Sánchez de dejarse «humillar» por el independentismo

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 04/01/2020 21:34 h

Había expectación por comprobar si Inés Arrimadas se alejaba o no del tono del dimitido líder de Ciudadanos Albert Rivera. Y quienes esperaban que marcara distancias salieron defraudados. En una intervención vehemente, reprochó a Pedro Sánchez que después de la «humillación» a la que le sometió el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, «saliera a agradecerle su apoyo» sin rebatirle «ni una sola de las cosas» que dijo en contra de España. Tachó de «infamia» el acuerdo entre el PSOE y ERC, acusó al líder socialista de no haber explicado a los españoles el contenido real de sus acuerdos con los independentistas, cargó también contra el acuerdo con el PNV, que consideró tanto o más grave, y negó que eso sea «lo que han votado los españoles». Frente a ello, sostuvo de nuevo que existía la alternativa de un pacto entre socialistas, populares y naranjas, sin olvidar reprochar también el fracaso de esta vía al PP.

Arrimadas trató de dividir a la bancada socialista preguntando si no hay «un valiente» que rechace un pacto en el que solo los independentistas «van a sacar tajada». Recordó las pasadas críticas del líder del PSOE al secesionismo y aseguró que «el propio Sánchez votaría no a su investidura si fuera coherente». Recordó a Sánchez que si no fuera por la abstención de EH Bildu perdería la investidura y que la sacará adelante por solo un voto, por lo que pidió que no desprecie a los diez representantes de su partido. Pero cargó también contra el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos, que, a su juicio, incluye medidas «nefastas» para la economía. Reprochó a Sánchez que haya sometido a la aprobación de las bases socialistas ese acuerdo con Unidas Podemos, pero no el que ha alcanzado con ERC y el PNV. «España va a estar más empobrecida y más dividida y debilitada en sus instituciones. Pero España es mucho más fuerte de lo que usted se cree», le dijo al candidato socialista.

En su réplica, Sánchez adoptó un tono entre condescendiente y profesoral para ningunear a la próxima líder de Ciudadanos, a la que exigió «respeto» al PSOE. La invitó a cambiar de discurso, alejarse «del PP y la ultraderecha», abandonar «la coalición del apocalipsis» y trabajar junto a su futuro Gobierno para «recuperar el crédito perdido» y revertir su desplome electoral. Le reprochó por último que su victoria en las elecciones en Cataluña fuera inútil, que solo presentara una moción de censura cuando se acercaban las elecciones generales y también que hable continuamente de lo que piensan los votantes del PSOE.«Es asombroso cuánto dicen que saben de los votantes socialistas y qué poco conocen a los suyos que huyen en desbandada», le espetó en la réplica.