Ábalos advierte a ERC de que una consulta no es un referendo de autodeterminación

Redacción 03/01/2020 12:15 h

La comisión ejecutiva del PSOE, que preside el secretario general, Pedro Sánchez, ha ratificado este viernes el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para la investidura del candidato socialista, según ha anunciado el número tres de los socialistas, José Luis Ábalos en una rueda de prensa posterior a la reunión. Sobre los términos planteados en el acuerdo con los republicanos insistió que la consulta propuesta «no es un referendo de autodeterminación». «No cabe nada que esté fuera de la Constitución», insistió Ábalos. «Tenemos que buscar acuerdos que impliquen a la mayoría de los catalanes y todo dentro de la legalidad».

En la comparecencia de Ábalos, en la que criticó la postura inmovilista del PP, el número tres del PSOE reiteró que el PSOE no permitirá un referendo de autodeterminación encubierto. «Estamos abiertos a hablar pero hablar no es compartir. Seguimos manteniendo nuestra posición que es muy conocida que es mantener la integridad territorial de España. Eso no significa que no podamos encontrar un punto intermedio».

El secretario de Organización del PSOE también defendió que la consulta sobre los acuerdos a los que lleguen socialistas y republicanos en la mesa bilateral de gobiernos solo se realice en Cataluña, ya que afecta en exclusiva al ámbito de ambos gobiernos.

Postura de ERC

Pero la postura de ERC sobre la mesa de negociación pactada con el PSOE es distinta. La portavoz de los republicanos Marta Vilalta, ha negado que la Constitución vaya a ser «un tope», pues «las leyes se tienen que adaptar a la democracia y a la voluntad ciudadana, y no viceversa».

En una entrevista en Catalunya Ràdio, la dirigente republicana ha sostenido que «las leyes no tienen que servir de excusa para no avanzar o para limitar el progreso de un país o un territorio». Al ser preguntada por si entendía la Constitución como «un tope» para la negociación, ha dicho: «Nosotros hemos identificado que el terreno de juego, el marco legal, es el ordenamiento jurídico democrático, que va más allá de la Constitución porque son los principios democráticos del derecho, también del derecho internacional(...) La democracia y la voluntad de la ciudadanía van más allá de los marcos legales que tenemos en cada momento».