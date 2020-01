Dos meses desde la desaparición de Marta Calvo y muchas dudas por resolver

Fueron localizados en una cañería de la vivienda donde supuestamente se descuartizó a la mujer

El análisis de los restos biológicos hallados por la Guardia Civil en la casa de Manuel (Valencia), donde supuestamente fue descuartizada Marta Calvo, no es concluyente y no permite establecer vínculos con la desaparición de esta joven, según han explicado a EFE fuentes conocedoras de la investigación. Estos restos fueron hallados hace diez días en el codo de una cañería de la vivienda que el detenido y autor confeso de la desaparición, Jorge Ignacio P.J., tenía alquilada en Manuel. Tras ser analizados y cotejados con el ADN de Marta Calvo, las pruebas no son concluyentes y no permiten establecer conclusiones sobre la forma o el lugar en que murió la joven.

