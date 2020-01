El BNG sigue sin desvelar su posición: «É o PSOE o que ten que decidir se quere un acordo con nós»

0

La Voz de Galicia J. C.

santiago / la voz 02/01/2020 05:00 h

Al margen de la aritmética del Congreso, el BNG sigue sin desvelar cuál será su sentido del voto en la sesión de investidura. Es más, el único diputado de la formación frentista, Néstor Rego, sostiene que la decisión ya no depende de ellos, sino de un acercamiento del PSOE que vaya necesariamente más allá de los gestos y de tomar nota de la agenda gallega que el Bloque pretende introducir en Madrid. Rego quiere «concreción» y no le valen las «boas intencións políticas», que es lo único que ha encontrado en los contactos mantenidos con el equipo socialista encargado de negociar. El apoyo del BNG pasará por conocer qué medidas se van a desarrollar y cuándo se van a aplicar, y sobre todo quiere una respuesta para las «necesidades urxentes», unos asuntos que esperan poder tratar en las próximas horas o días, antes de que se produzcan las votaciones de investidura.

De no llegar a un acuerdo sobre estas cuestiones, Rego va a trasladar la situación a la dirección de su formación para que tome una decisión definitiva sobre el posicionamiento de partida, al margen de que se puedan explorar acuerdos al hilo de la negociación de los Presupuestos, que será el siguiente hito en el que los nacionalistas gallegos podrán hacer valer un único voto que puede ser decisivo en la legislatura si se tiene en cuenta los ajustados márgenes de maniobra que tendría el Gobierno de PSOE y Podemos.

Las reivindicaciones más urgentes son conocidas. El BNG quiere que se activen medidas de apoyo inmediatas para las empresas electrointensivas, así como un plan de transición para los trabajadores de la central de As Pontes, aunque las primeras iniciativas desarrolladas por el exconcejal compostelano dan algunas pistas sobre los asuntos en los que buscan respuestas del Gobierno. Entre otras cuestiones, el diputado pone en valor su reclamación del estatuto para las empresas electrointensivas, el traspaso de competencias en salvamento marítimo -al hilo del incidente del Blue Star- o el rechazo a nuevas subidas en los peajes de la AP-9.

Rego, que dejó patente la postura en el Congreso en una comparecencia el último día del año, advirtió que ahora es el PSOE «quen ten que decidir se quere que haxa un acordo co BNG ou non, se quere comprometerse realmente con este país». De hecho, ha calificado de «decepcionante» el acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ratificado esta misma semana, por su apuesta por reforzar el modelo constitucional autonómico. «O que quere dicir, noutros termos, que non se pensa avanzar no recoñecemento do carácter plurinacional do Estado», ha lamentado, al tiempo que ha calificado el documento de «pouco ambicioso».