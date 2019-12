ERC propondrá el 2 de enero a su Consejo Nacional aprobar el acuerdo con el PSOE

0

La Voz de Galicia G. B.

MAdrid / La Voz 31/12/2019 05:00 h

Una vez que ERC ha dado su visto bueno al informe de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, que conoció previamente, los republicanos tienen en su mano no solo la investidura, sino también el calendario. La ejecutiva de los republicanos catalanes anunció ayer que propondrá a su Consejo Nacional validar el acuerdo de investidura con el PSOE. La pretensión de Pedro Sánchez es acelerar los trámites para que la segunda y definitiva votación tenga lugar el 5 de enero. ERC, sin embargo, no lo garantiza, ya que ha convocado al Consejo Nacional el 2 de enero a las 17.00 horas. Hasta que ese órgano no dé el visto bueno, el acuerdo no puede darse por definitivo.

Algo que implica que, si el PSOE insiste en acortar los plazos, la sesión se convocaría teóricamente sin tener la seguridad de que la votación salga adelante. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, aseguró ayer que el acuerdo incluye la formación de una mesa de negociación «entre Gobiernos». «Nos cuesta creer en el PSOE, pero creemos que es una oportunidad para el independentismo que queremos aprovechar», señaló, adelantando así la posición que defenderán ante el consejo.

Meritxell Batet decide hoy

Posible investidura el 5 de enero. Para que la investidura tuviera lugar entre el 2 y el 5 de enero, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tendría que convocar hoy mismo a los grupos parlamentarios para comunicarles ese calendario. En caso contrario, la investidura quedaría para la próxima semana.

Reunión clave de ERC

Consejo Nacional. La primera votación, para la que se necesitaría una mayoría absoluta imposible, sería el 3 de enero. Y la segunda, en la que basta la mayoría simple, el 5 de enero. Si el Consejo Nacional de ERC lo aprueba el día 2, los 13 diputados republicanos se abstendrían.

Las cuentas de Sánchez

Objetivo: 169 votos. Dando por hecho que ERC finalmente se abstendrá, y que también lo hará EH Bildu, como propone la dirección del partido independentistas vasco, las cuentas de Sánchez serían estas. Tiene asegurado ya el voto a favor del PSOE (120 diputados), Unidas Podemos (35), PNV (6), Más País (3), PRC (1) y Nueva Canarias (1), lo que sumarían 166 votos a favor y 18 abstenciones, las 13 de ERC y las cinco de EH Bildu. Le bastaría por tanto sumar un voto a favor más de Teruel Existe, Coalición Canaria o el BNG, para garantizarse la investidura. En caso de lograr estos tres últimos, el resultado sería de 169 votos a favor, 18 abstenciones y 163 votos en contra (PP, Vox, Ciudadanos, JxCat, Navarra Suma y CUP».