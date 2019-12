El BNG no desvela su voto en la investidura y pide «concreción» en la agenda gallega: «Non nos valen boas intencións»

0

Redacción / Europa Press 31/12/2019 16:35 h

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, no ha desvelado todavía el sentido de su voto en la sesión de investidura en la Cámara Baja, que se celebrará los días 4, 5 y 7 de enero, y ha señalado que dependerá de la «concreción» de las medidas de la agenda gallega.

En una rueda de prensa ofrecida este martes en la sede de la formación en Santiago, Rego ha advertido que son suficientes las buenas intenciones políticas. «Non nos valen boas intencións políticas, queremos saber que medidas se van aplicar e cando se van aplicar», señaló el diputado.

Aunque Rego ha celebrado que en estas seis semanas «falouse máis de Galicia» en el Congreso que en las legislaturas anteriores -en las que el BNG no tuvo representación-, ha advertido que ahora es el Partido Socialista «quen ten que decidir se quere que haxa un acordo co BNG ou non [...] se quere comprometerse realmente con este país».

De no llegar a un punto común, ha avanzado que será «a dirección do BNG» la que decida el sentido del voto en esa sesión de investidura celebrada los días 4, 5 y 7 de enero.

Al respecto del acuerdo firmado este lunes entre PSOE y Unidas Podemos, Rego ha tachado de «decepcionante» la apuesta por reforzar el modelo constitucional autonómico.

«O que quere dicir, en outros termos, que non se pensa avanzar no recoñecemento do carácter plurinacional do Estado», ha lamentado, al tiempo que ha calificado el documento de «pouco ambicioso».