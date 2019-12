El BNG apuesta por facilitar la gobernabilidad, pero sin dar un «cheque en branco»

0

La Voz de Galicia M. B. E. Á.

31/12/2019 05:00 h

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) insistió ayer en que el acuerdo alcanzado por Sánchez con ERC no influye en las negociaciones abiertas con el nacionalismo gallego, que tiene encima de la mesa varias cuestiones prioritarias para facilitar la investidura: el futuro de As Pontes, el estatuto de las empresas electrointensivas, y la transferencia de la AP-9 a Galicia.

«Queremos contribuír á gobernabilidade e entendemos que debe haber o maior número de apoios posibles; temos vontade de diálogo, máis tampouco imos dar un cheque en branco», subrayó ayer Néstor Rego, quien hoy comparecerá en Madrid, para informar de cuál es el estado de las negociaciones. Quien sí habló fue la diputada del Parlamento gallego Noa Presas: «O único que condiciona as nosas negociacións son os intereses dos galegos».

En Galicia hubo ayer también otras reacciones a la situación de la política estatal. La diputada del PPdeG, Paula Prado, mostró su total respaldo a las declaraciones del presidente de la Xunta, Núñez Feijoo, en las que asegura preferir unas terceras elecciones a un Gobierno de Sánchez, Podemos e independientes. «Se esa é a opción, case é mellor que volva haber eleccións, un perxuízo importante, pero menos que ter un Goberno cos independentistas e os comunistas, cun único obxectivo de romper España e o Estado de dereito», expresó Prado.

Réplica socialista

Una postura que no ha sentado nada bien en filas socialistas. En su última intervención en el Parlamento gallego antes de que finalice el año, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, lamentó que «só Feijoo e Vox queiran terceiras eleccións en España. A súa irresponsabilidade é inadmisible, perdeu o rumbo, a orientación e o sentido político». Alcanzado un acuerdo entre PSOE y ERC para garantizar la investidura, aunque falta la confirmación definitiva de los independentistas, para Caballero no cabe duda de que esta entente respetará el marco constitucional y el Estado de derecho. «O PSOE ten un claro compromiso co marco constitucional, nós somos un partido de goberno», insistió.

Por su parte En Marea, pese a no tener capacidad negociadora en Madrid, confía en que la foto de Galicia En Común y BNG con Pedro Sánchez para apoyar la investidura incluya un borrador con soluciones para las industrias electrointensivas gallegas, así como la transferencia y gratuidad de la autopista AP-9.