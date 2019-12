El PP recurrirá ante el Constitucional la congelación de las pensiones

Un Ejecutivo en funciones puede subirlas con un informe favorable de la Abogacía del Estado

Al Gobierno le han llovido las críticas desde la oposición por su decisión de mantener congeladas las pensiones hasta la formación de un nuevo Ejecutivo. Una manera, creen no pocos, de meter presión a ERC para cerrar su abstención en la investidura de Sánchez. Cuanto antes, mejor.

Se agarra el Ejecutivo a que «estando en funciones y ante la previsible formación de un nuevo Gobierno, es razonable posponer la aplicación de esta medida hasta que el Gobierno se halle en pleno uso de su capacidad y sin perjuicio de que los efectos de la revalorización sean retroactivos». Insiste en esperar y en no aplicar ahora el alza del 0,25 % que fija la ley para la épcoca de vacas flacas, «aprobada en su día de forma unilateral por el PP», ya que supondría un «incremento de costes y la disminución de la eficiencia del sistema». Y porque ha sido una medida «ampliamente» cuestionada en el marco del diálogo social y entre los grupos parlamentarios en el seno del Pacto de Toledo. Es más, recuerda que no ha sido aplicada en los ejercicios 2018 y 2019 con el fin de evitar una revalorización «que habría supuesto una pérdida de poder adquisitivo». E insiste en que «los pensionistas pueden estar seguros: el Gobierno cumplirá con el compromiso adquirido y comunicado a la Comisión Europea [...], a través de una actualización de las pensiones del 0,9 %». Pero, hasta que no se forme el nuevo Ejecutivo, nada. Eso sí, será una subida con efectos retroactivos desde el 1 de enero del 2020. Lo que no cobren ahora, lo cobrarán después

Seguir leyendo