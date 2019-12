El Ayuntamiento de León impulsa crear una nueva autonomía con Zamora y Salamanca al margen de Castilla

0

27/12/2019

Los Grupos Municipales del PSOE, UPL y Podemos-Equo han aprobado en el pleno celebrado este viernes remitir a las Cortes de Castilla y León y a las Cortes Generales el derecho de autonomía «que tiene la región leonesa conformada por León, Zamora y Salamanca», según informa Europa Press. La moción presentada el pasado día 18 por UPL no ha tenido el apoyo ni de PP y Ciudadanos, que se han mostrado muy críticos.

El debate de este punto del día ha copado casi dos horas del pleno ordinario del Ayuntamiento de León, el último del año, en el que, se escucharon las consignas de la concentración leonesista que se ha celebrado de forma simultánea en la plaza de San Marcelo.

El portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, ha criticado que Castilla y León «se constituyó a pesar de la oposición de León, sus instituciones y los leoneses» y que se conformó con el método de «la dedocracia de Martín Villa». Asimismo, ha recordado que al mismo tiempo que se constituyeron otras comunidades sin tradición histórica «como Murcia, La Rioja o Santander», y que se produjo un «agravio comparativo con el Reino de León» que aparece «en la cuartelada de la insignia de España».

Durante su intervención en el pleno, López Sendín ha subrayado que «hay un sentimiento de rechazo» a Castilla aunque ha dejado claro que no tiene nada «en contra de los castellanos», pero los datos «no dejan lugar a dudas».

Así, ha repasado la pérdida poblacional de la región leonesa desde 1983, mientras que en el caso de Valladolid «ha ganado 32.221 habitantes» y algo similar ocurre con la tasa de paro que «ha crecido en la región leonesa y ha vuelto a bajar en Castilla».

En su defensa de la moción, López Sendino ha explicado que «hay dos vías para conseguir» la autonomía de la región leonesa «sin modificar la Constitución». En el primero caso se necesitaría el apoyo de dos tercios de los procuradores de las Cortes de Castilla y León, tras lo que habría que remitir el acuerdo al Congreso de los Diputados« y en la segunda vuelta, con la mayoría absoluta, es decir, con 176 votos sería suficiente.

En esta línea se ha manifestado el alcalde de León, José Antonio Díez, que ha reconocido que «defiende los intereses» de los ciudadanos porque entiende que esta moción significaría una mejora en la calidad de vida de esta provincia. Diez ha recordado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha admitidoClos desequilibrios territoriales» y ha aseverado que la región leonesa es la gran perjudicada por una comunidad formada por una «y copulativa» entre Castilla y León.

Por su parte, el concejal de Podemos-Equo, Nicanor Pastrana, ha comenzado su intervención con un «¡viva León, viva España y viva la Humanidad!», antes de reclamar «un voto de conciencia» con la cabeza y el corazón al tratarse «de un momento histórico».

El portavoz del PP, Antonio Silván, ha reconocido que le preocupa que el actual alcalde de León caiga en la misma estrategia del PSOE y siga el camino de su partido de abrazar a los nacionalismos y regionalismos de España. En este sentido, ha explicado que este movimiento solamente persigue el interés electoral y ha recordado que no es el primer alcalde socialista que gobierna en coalición con UPL y sufre de esta epifanía leonesista, en referencia a la etapa de Francisco Fernández.

En esta línea ha continuado el concejal de Ciudadanos Carlos González-Antón, quien ha tildado de locura y condenado al fracaso este movimiento. Eso sí, tanto desde el PP como desde Ciudadanos no han sido ajenos a los problemas que asolan a la región leonesa y han reconocido que Castilla y León no ha sido eficaz a la hora de promover el desarrollo de León.

«Permítanme que me muerda la lengua», ha respondido a los periodistas el alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), al ser preguntado por esta moción, quien por otra parte no ha dudado en responder como portavoz de la ejecutiva federal de su partido al afirmar que «en Ferraz no han entendido ni palabra de esta iniciativa».