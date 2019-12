ERC dice que el pacto de investidura «no está ni mucho menos cerrado»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 25/12/2019 17:03 h

El presidente del grupo de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, aseguró ayer que los republicanos están trabajando «con la debida seriedad y discreción» con el PSOE de cara a la investidura de Pedro Sánchez para alcanzar un acuerdo que ahora no está «ni mucho menos cerrado».

Maragall se expresó así tras participar en la tradicional ofrenda floral ante la tumba del expresidente Francesc Macià, en el 86 aniversario de su muerte. El concejal barcelonés afirmó, según recoge Efe, que no tiene «ningún elemento para avanzar nada» con relación a la fecha de la investidura, una cuestión que para su formación es irrelevante: «Lo importante no es si es el 30, el 2 o el 4, sino el contenido del acuerdo posible, que todavía no está ni mucho menos cerrado», ha apuntado.

El también exconsejero ha señalado que queda por ver «dónde llega la voluntad de diálogo» de los socialistas, hasta ahora «no concretada en ningún elemento tangible». Maragall ha sido preguntado sobre qué espera de la Abogacía del Estado en relación al caso del presidente de ERC, Oriol Junqueras, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la semana pasada. «Como gesto y como señal, la libertad de Junqueras no es nada más que el reconocimiento de lo que debería ser normal y natural. Y debería haberse producido hace ya meses», ha indicado.

Maragall ha afirmado que, tras el fallo del TJUE, la «exigencia» de libertad es aún más «clamorosa y evidente» y ha añadido que le «inquieta» que todavía no se haya pedido. Por su parte, la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha urgido al Estado a «acatar» el fallo y a «poner en libertad» a los independentistas presos, sin condicionarlo a las negociaciones para la investidura de Sánchez.

Precisamente, para hablar de la futura formación de Gobierno acudió el martes el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a visitar al líder de su partido, Oriol Junqueras, y al exconsejero Raül Romeva, en la cárcel de Lledoners (Barcelona).

Quienes sí admiten avances en las conversaciones con el PSOE son el PNV y Bildu. El portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Aitor Esteban, ha avanzado que las conversaciones están adelantadas y, aunque no lo tienen «todo cerrado», considera que el debate de investidura sería «mucho más tranquilo» si se celebrara a partir del 8 de enero. Desde Bildu, Mertxe Aizupurua ha asegurado que los aberzales «no serán obstáculo» para un Gobierno de PSOE y Podemos que «haga políticas de izquierda y progresistas».