El Congreso habilita los días 28, 29 y 30 de diciembre por si hay investidura

Redacción 23/12/2019 12:56 h

La Mesa del Congreso ha habilitado este lunes los días 28, 29 y 30 de diciembre, jornadas que eran inhábiles a efectos parlamentarios, ante la posibilidad de que en esas fechas pudiera celebrarse el debate de investidura, aunque también está abierta la posibilidad de que se convoque para el próximo año.

Fuentes parlamentarias han explicado que la reunión celebrada por la Mesa no ha aportado ninguna pista sobre cuándo podría tener lugar el debate de investidura, pero sí ha adoptado esta decisión, de carácter meramente preventivo, por si finalmente pudiera celebrarse antes de que acabe el año, sin obstáculos reglamentarios.

Si finalmente el candidato socialista, Pedro Sánchez, se sometiera al debate en enero, incluso en su primera semana, no sería necesaria la habilitación expresa de la Mesa porque se trata de un período inhábil en el cual la Presidencia está facultada para convocar el pleno sin restricción alguna, han añadido las fuentes.

En el caso de diciembre, es un mes inhábil pero en principio no es posible la convocatoria de plenos de sábado a lunes, de acuerdo con los artículos 62.1 y 62.2, según los cuales las sesiones plenarias se celebrarán de martes a viernes, ambos inclusive, salvo acuerdo expreso de la Mesa. No obstante, de la decisión adoptada hoy no cabe deducir, advierten las fuentes, cuál será la fecha de la investidura, pendiente de un acuerdo entre el PSOE y ERC.

La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que es a quien compete en todo caso convocar el pleno de investidura, no ha aportado datos al respecto al órgano de gobierno del Congreso.

Continúan los contactos de ERC y PSOE

Por su parte, el diputado de ERC Joan Josep Nuet ha asegurado que tienen reservados en sus agendas entre el 27 de diciembre y el 4 de enero para la celebración de dos plenos de investidura de Pedro Sánchez, a la espera de cerrar el acuerdo, que podría producirse «en horas o en días». Además, ha apuntado que no renuncian a la vía unilateral, son «realistas» y apuestan por el diálogo.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Nuet ha dicho que hay que cumplir en el Estado español la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, en lo que respecta a la inmunidad de Oriol Junqueras y la recogida de su acta como europarlamentario, «y lo tiene que abanderar el Gobierno de España».

«Los instrumentos de los que dispone el Gobierno deben actuar en esa línea y dar apoyo a esa sentencia para que se cumpla y el primero que deben cumplirla es el Tribunal Supremo. Estamos expectantes para que eso se cumpla», ha apuntado.

El dirigente republicano ha asegurado que el Ejecutivo «tiene predisposición a partir de la negociación política» con Esquerra «a entrar en el Estado en una nueva fase política, que deje atrás la fase de criminalización del independentismo y la sustitución de la política por el Código Penal». «Vamos a ayudar al Gobierno para que realice ese camino», ha asegurado.

A su juicio, el hecho de que el protagonismo de la política «esté en manos de los jueces es una anomalía democrática». En este sentido, ha dicho que el Ejecutivo y ERC «deben ser realistas y tener en cuenta la opinión» del otro para buscar «los puntos intermedios, que no podrán ser nunca los blancos y los negros». «Por tanto, no se podrá imponer puntos de vista de ninguna de las partes», ha añadido.

Joan Josep Nuet ha señalado que se trata del «inicio de un período, de una legislatura, como mínimo, en la que va a haber continuamente, cotidianamente, semanalmente decisiones que tomar». «Y, si queremos estabilizarla y buscar el punto de confianza para una serie de decisiones que vamos a tener que tomar, pues hay que generar esa confianza. Por tanto, sin duda, el Gobierno va a tener que tener en cuenta parte de nuestro punto de vista», ha asegurado.