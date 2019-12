ERC investirá a Sánchez antes de Reyes si hay un gesto del abogado del Estado

0

La Voz de Galicia gonzalo bareño

madrid / la voz 22/12/2019 05:00 h

ERC está dispuesta a facilitar la investidura de Pedro Sánchez comenzando la sesión el 27 de diciembre y culminando en una segunda votación favorable por mayoría simple el 30 de diciembre, o como muy tarde el 5 de enero, víspera del día de Reyes. El congreso de los republicanos catalanes aprobó este sábado por una mayoría aplastante del 93,46% la estrategia negociadora planteada por la dirección, en la que se apuesta por el diálogo con el Estado para conseguir la celebración de un referendo de autodeterminación acordado. Aunque la ponencia aprobada no hace referencia a la vía unilateral a la independencia, ERC no renuncia a ella en caso de que no haya acuerdo. El pacto sí debería incluir la aprobación de una mesa de negociación entre la Generalitat y el Gobierno central, así como «el fin de la represión».

El acuerdo con el PSOE estaba prácticamente cerrado desde hace tiempo, pero la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconoce la inmunidad de Oriol Junqueras y permite a Carles Puigdemont acceder a su acta de eurodiputado enturbió la negociación. Ahora, ese acuerdo queda a expensas de un «gesto concreto» de la Abogacía del Estado en torno a la situación penitenciaria de Oriol Junqueras. De producirse, en ERC no descartan ni siquiera la posibilidad que Sánchez sea investido antes incluso de que concluya el 2019.

Tras la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, el Supremo español pidió a las partes personadas que se pronuncien sobre la decisión que debe tomar. La Fiscalía respondió de inmediato rechazando de plano la excarcelación de Junqueras. Si la Abogacía del Estado se pronuncia en la misma línea, el acuerdo es prácticamente imposible. Pero si deja abierta la puerta a un cambio en la situación penitenciaria, el escenario cambiaría por completo. El Gobierno no descarta ningún escenario, pero ya advirtió de que no dará órdenes directas a la representación del Estado.

La Abogacía hablará mañana

La Abogacía del Estado tiene previsto pronunciarse este lunes. Y si su posición convence a ERC, se acelerarían los trámites para convocar la sesión de investidura entre el 27 de diciembre y el 4 de enero. Los plazos son ya muy apurados, pero, tras reunir a los órganos de dirección de ambos partidos, Sánchez podría ser investido así antes de fin de año con los votos a favor de PSOE (120), Unidas Podemos (35), PNV (6), Más País (3), PRC (1), Teruel Existe (1) y el BNG (1) y la abstención de ERC (13) y EH Bildu (5), sumando así 167 votos a favor frente a 165 en contra (PP, Vox, Ciudadanos, JxCat, UPN, CUP, y Coalición Canaria). En caso de que los canarios se sumaran al acuerdo, la diferencia sería de 168 a 163.

Pese a esas buenas perspectivas para el pacto, Oriol Junqueras elevó el tono en una intervención ante el congreso grabada en vídeo desde la prisión de Lledoners, en la que cumple condena por sedición, en la que defendió que la independencia de Cataluña es «irreversible y un nuevo referendo, inevitable» para lograr una gran mayoría favorable a la república catalana «inmensa e incuestionable». El líder de ERC se mostró «orgulloso de estar en la cárcel por haber puesto las urnas». «Lo volvería a hacer, sé que lo volveremos a hacer, de hecho», señaló, asegurando que trabajarán para lograr «una victoria inapelable». «Construyamos una mayoría independentista plural y diversa que sea incontestable», concluyó Junqueras.

Carmen Calvo pide el respaldo de Esquerra a la investidura «cuanto antes»

Miguel Ángel alfonso

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, pidió este sábado a ERC el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez «cuanto antes» porque, en su opinión, «entre diferentes tenemos que encontrar una salida para Cataluña».

Respecto al hecho de que Esquerra Republicana no renuncie al objetivo de convocar un referendo de autodeterminación en Cataluña, Calvo señaló que en el PSOE conocen «perfectamente cuáles son los postulados del independentismo y ellos conocen cuáles son los postulados del socialismo», que son «muy contrarios a eso».

La vicepresidenta en funciones también comentó la sentencia del TJUE, argumentando que el tribunal europeo «no es ajeno a nuestra soberanía jurisdiccional», aunque haya quienes, «desde la ultraderecha», estén «diciendo que esto es un ataque a la soberanía española». De hecho, según subrayó Calvo, «es justo lo contrario, esto es soberanía española también», es decir, es «soberanía jurisdiccional de nuestro país» y, ante dicha resolución los socialistas dicen, como siempre, que «las sentencias se acatan y se cumplen, y no hay más, no hay otra».

Acciones legales

El Partido Popular anunció este sábado que estudiará si emprende acciones legales contra la responsable del centro penitenciario de Lledoners por permitir el «mitin político» que, a su juicio, ofreció el presidente de ERC, Oriol Junqueras, desde la cárcel, en referencia a su intervención en el congreso nacional de ERC.

Así lo confirmó el vicesecretario de Comunicación del PP y diputado nacional, Pablo Montesinos. «Si ha caído en prevaricación, el PP va a actuar en los tribunales porque no se puede consentir que Junqueras dé mítines desde la cárcel», resaltó Montesinos. Además, aseguró que su partido llevará a cabo una ofensiva legal y parlamentaria en defensa de España ante los «desmanes» del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. En este sentido, el PP anunció que ha registrado en el Congreso de los Diputados la petición de comparecencia urgente de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, por sus declaraciones sobre la Justicia europea y Junqueras, que consideran «intolerables».

«Queremos saber si va a presionar a la Abogacía del Estado, como reclaman sus socios preferentes de ERC», recalcó Montesinos.

El portavoz popular criticó, además, que el viernes la portavoz de Gobierno en funciones, Isabel Celaá, no pidiese la dimisión «inmediata» de Torra tras ser inhabilitado, sino que siguiera «tendiendo puentes con quienes quieren destruir España».