El presidente del Parlamento Europeo insta a España a cumplir la sentencia sobre Junqueras

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia I.Sánchez-Artero

Bruselas / E. La Voz 19/12/2019 19:17 h

No siempre llueve al gusto de todo el mundo. Así lo ha evidenciado el fallo de la corte europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras y la reacción del presidente de la Eurocámara. Mientras que unos europarlamentarios la celebran apelando a «la democracia e independencia europea», otros hablan de «insulto a las autoridades y justicia españolas».

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha hecho una declaración oficial, donde ha reconocido la importancia de esta decisión porque afecta «directamente a la composición de la institución». Ha reconocido que «hace referencia a la asunción del mandato de un miembro del Parlamento Europeo y a la protección del correcto funcionamiento e independencia del Parlamento». Después de analizar la sentencia, el italiano ha apelado a las autoridades españolas competentes a que cumplan con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así, ha informado que los servicios de la Eurocámara están trabajando para evaluar lo antes posible la aplicación de los efectos de la sentencia sobre la composición del Parlamento.

No acaban de estar claras cuales van a ser las implicaciones para Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión e inhabilitación. Por su condición de condenado a una pena de prisión firme, no parece nada evidente que pueda quedar en libertad para tomar posesión de su cargo para, acto seguido, España pedir al Parlamento Europeo un suplicatorio para que retiren su inmunidad y poder condenarle de nuevo. Sin embargo, la pelota está ahora en el tejado del Tribunal Supremo, quien deberá decidir cómo interpretar el fallo del TJUE.

Por capricho del destino los que pueden resultar más beneficiados de esta carambola son Carles Puigdemont y Toni Comín. Ellos también fueron elegidos como eurodiputados pero, a diferencia del líder de Esquerra Republicana en prisión, no han sido condenados todavía, ya que llevan fugados de la Justicia española desde el 2017. La sentencia del Tribunal de la UE podría evitar que Bélgica acepte a trámite la euroorden para el ex presidente de la Generalitat y el ex consejero. Precisamente esta semana el tribunal de Bruselas aplazó la vista hasta el 3 de febrero, a la espera de que el tribunal luxemburgués dijera algo sobre la inmunidad o no que les corresponde como diputados electos.

Si finalmente consiguieran hacerse con su acta como eurodiputados tendrían de manera automática inmunidad, uno de los privilegios de los políticos, recogido en el protocolo de la Eurocámara. Sin embargo, entonces las autoridades españolas podrían solicitar la suspensión de este derecho pidiendo un suplicatorio. El presidente del Parlamento Europeo deberá comunicar dicha petición en la sesión plenaria y enviar la demanda a la comisión de Asuntos Jurídicos. Una vez que la comisión tenga toda la información necesaria, aprobará un documento que pasará a votarse en el Pleno. Con mayoría simple, el diputado quedaría sin la inmunidad.

Reacciones desde Estrasburgo

Esta es la última sesión plenaria del Parlamento Europeo en el 2019 y, desde Estrasburgo, la mayoría de formaciones han querido dar su opinión. Desde el Partido Popular, Dolors Montserrat ha informado en Twitter que «la sentencia en ningún caso cambia la realidad de la condena por atentar contra la democracia», a lo que ha añadido que «Junqueras sigue siendo un delincuente condenado por la Justicia». «Inmunidad parlamentaria no significa impunidad», ha puntualizado, para pedir que «dejemos que el Tribunal Supremo haga su trabajo».

Luis Garicano y Jordi Cañas, eurodiputados de Ciudadanos, han mostrado su respeto a las decisiones judiciales, pero han insistido también en que «inmunidad no es impunidad». Garicano ha dicho que «tenemos la suerte de vivir en un Estado de derecho» y que «ahora sabemos que Junqueras adquirió su condición de eurodiputado tras las elecciones, pero también que cometió malversación y sedición». Cañas ha insistido que el fallo no afecta a Junqueras por su condición de condenado y, por tanto, esta doctrina tan solo podrá aplicarse con el beneplácito del Tribunal Supremo a Puigdemont, Comín y Punsatí.

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Sira Rego, se ha unido al llamamiento a las autoridades españolas que ha hecho el presidente de la Eurocámara para que se cumpla la sentencia y espera que el informe de los servicios jurídicos que ha encargado «sirva para que Junqueras pueda recoger su acta de eurodiputado». En esta línea, ha pedido que «si el Supremo considera que debe seguir persiguiendo a Junqueras, debe respetar los procedimientos democráticos, es decir, pedir al Parlamento Europeo que levante la inmunidad».

Desde Podemos, el eurodiputado Miguel Urbán, ha publicado en Twitter que «el TJUE desacredita al Supremo y sentencia que Junqueras tenía inmunidad como eurodiputado», a lo que ha añadido que el fallo da la razón «a quienes en junio defendíamos que vulneraron sus derechos fundamentales por no permitirle ser miembro de pleno derecho en el Parlamento Europeo». En el otro extremo se encuentra VOX, que ha tomado el fallo como un insulto a España: «La UE insulta a España y a la Justicia. Urge una reforma profunda para que la UE deje de el santuario de golpistas y terroristas». La formación de Santiago Abascal ha aprovechado para insistir en que «España necesita un Gobierno fuerte que plante cara a tanto atropello» porque, según ellos, “contra Alemania nunca se habrían atrevido”.

Reacciones en Bruselas

La Comisión Europea se ha mostrado tan aséptica como siempre. Sin embargo, ha salido de su clásico «tomamos nota» o «es un asunto interno», para afirmar que «ahora corresponde al Tribunal Supremo español y al Parlamento Europeo valorar los siguientes pasos».