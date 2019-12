El PP coruñés insta a que el Gobierno no pacte con partidos que vulneren la Constitución

0

Redacción 16/12/2019 12:02 h

El grupo de Partido Popular en la Diputación de A Coruña, encabezado por su portavoz, Rosa Gallego, llevará al pleno que se celebrará este viernes una moción en la que pide que el Gobierno central en funciones no pacte con ningún partido que vulnere a la Constitución.

Los populares también demandan que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no asuma la terminología independentista. «Durante as últimas semanas asistimos a unha progresiva aceptación da linguaxe independentista, pasando do conflito de convivencia en Cataluña, a soster que existe un suposto conflito político. Unha aceptación que lexitima ‘de facto' as pretensións daqueles que buscan destruír a nosa nación», apunta Rosa Gallego.

Desde el PP coruñés se pide a Sánchez que no ceda ante la pretensión independentista de crear una mesa de negociación institucional entre los gobiernos de Cataluña y España, como si fuesen dos naciones soberanas. «As esixencias dos independentistas buscan o establecemento dunha relación bilateral entre Cataluña e España coma se fosen estados independentes e a posta en marcha dunha mesa de diálogo. Pretensións e órganos que se atopan fóra dos establecidos pola Constitución Española e o Estatuto de Autonomía de Cataluña para as relacións entre CCAA e o Goberno de España», recuerda Rosa Gallego, que considera inadmisible que se estableza cualquier dialogo fuera de las instituciones.