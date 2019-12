ERC avisa al PSOE que el chantaje no funcionará en la negociación y pide concreciones

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 16/12/2019 14:46 h

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha advertido este lunes al PSOE que «ni las presiones ni el chantaje le funcionarán» en las negociaciones que mantiene por la investidura, ya que Esquerra lo que quiere «son concreciones» por lo que respecta a la mesa de diálogo para solucionar «el conflicto político».

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva de ERC, Vilalta se ha referido a las declaraciones realizadas este fin de semana durante el congreso del PSC por parte de algunos dirigentes socialistas, al instar a Esquerra a facilitar la investidura de Pedro Sánchez como primer paso para el diálogo.

Según Vilalta, aún no hay fecha para la nueva reunión negociadora entre PSOE y ERC, si bien ambos partidos permanecen en contacto y están intercambiando documentos con propuestas, ya que consideran que esto resulta más productivo.

«De momento se reconoce que hay un conflicto político cuya solución se debe canalizar por la vía política -ha explicado Vilalta-, por lo que el siguiente paso es activar la mesa de negociación».

Los documentos que intercambian PSOE y ERC ponen «negro sobre blanco» y sirven «para constatar lo lejos que aún estamos», ha indicado la portavoz de los republicanos, que sigue sosteniendo que su formación ve difícil que la investidura tenga lugar antes de enero, informa Efe.

«Nosotros no hemos puesto ningún calendario pero vemos difícil un acuerdo antes de que acabe el año, aunque si el PSOE tiene prisa ya sabe lo que tiene que hacer para conseguir un acuerdo», ha afirmado. Según Vilalta, no es bueno que los socialistas «pongan la vía negociadora como moneda de cambio» porque ERC «negocia por convicciones, pensando en lo que conviene a nuestro país, no a cambio de una investidura de un presidente del Gobierno ni tampoco para obtener ventajas partidistas».

Ha lanzado, en este punto, una advertencia a los líderes del PSOE: «Ni las presiones ni el chantaje le van a funcionar con ERC» porque lo que quieren los republicanos «es canalizar políticamente el conflicto entre Cataluña y el Estado español».

En la mesa de negociación se debe poder hablar de todo, ha subrayado, lo que incluye «que los catalanes puedan decidir democráticamente su futuro, y si esto no se concreta, por muchas amenazas y chantaje que hagan, con ERC que no cuenten».

Sobre la llamada telefónica prevista en las próximas horas entre los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra, la portavoz de ERC ha señalado que su partido celebra que se produzca «ya que era una anomalía democrática que no hubiera comunicación» entre ambos.

La portavoz de ERC ha reconocido que el desarrollo de las negociaciones puede verse afectado por la decisión del Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, acerca de la inmunidad del líder de su partido, Oriol Junqueras.

«Somos optimistas sobre lo que puedan decidir los jueces europeos pero prudentes aunque, pase lo que pase, seguiremos defendiendo los derechos políticos de Junqueras conscientes de que con esto también defendemos los de la ciudadanía que lo ha votado», ha anticipado.

Una decisión favorable a Junqueras «puede volver a dejar a la Justicia española en evidencia y puede crear jurisprudencia a fin de que nunca más se vulneren los derechos de los diputados por sus ideas políticas», ha afirmado Vilalta.

En este supuesto, ERC pondrá encima de la mesa «que se tomen las decisiones oportunas para rectificar», aunque no ha precisado qué tipo de decisiones pedirá su partido ya que primero desea analizar el contenido de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo.