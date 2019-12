Casado: «El PP no puede abstenerse: sería letal para España y un suicidio para el partido»

0

Apenas 40 minutos de reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado han sido suficientes para constatar que el candidato a la investidura no podrá contar ni con los votos ni con la abstención de la principal fuerza en la oposición.

«El PP no puede abstenerse: sería letal para España y un suicidio para el partido, pero esto segundo es lo menos importante», admitió Casado en rueda de prensa posterior a la cita de este lunes. «Nadie en España entendería que el PP facilitara un Gobierno con Podemos, que además es la llave de los independentistas. Sería como pedirle a Sánchez que facilitara un Gobierno del PP con Vox en la vicepresidencia», expuso. La fuerza con la que ha entrado el partido de Santiago Abascal en el Congreso tras las pasadas elecciones ejerce una gran presión sobre los populares. Y Casado no parece dispuesto a permitir que sigan comiendo terreno a su formación.

El dirigente popular expuso que Sánchez no se plantea romper su acuerdo de coalición con Podemos, y que esto imposibilita por completo su abstención. «El PP no puede ser un partido que blanquee ese pacto», afirmó, dando a entender que el encuentro de este lunes en el Congreso fue poco menos que un paripé. «Sánchez ha intentado que el PP sea una coartada a una decisión libre y voluntaria tomada unas horas después de las elecciones», dijo. Consciente de que el presidente no funciones no romperá su acuerdo con Iglesias, y por tanto que no abrazará la vía de la gran coalición entre PSOE, PP y Cs, la voluntad de Casado pasa ahora por convencer a Sánchez de que no dependa también de los independentistas, por lo que invitó a Cs a abstenerse en una votación para la que todavía no hay fecha.

El pasado sábado, en la comida de Navidad del PP, Casado ya había elevado el tono contra Sánchez. «Que no espere nada el lunes porque va a encontrar un partido que es la alternativa para acabar con esta deriva nacionalista y anticonstitucional de un socialismo que ha perdido su esencia», afirmó rotundo.

Sánchez ha abierto con Casado la ronda de consultas para hablar de la investidura después de haber sido formalmente designado por el Rey candidato a la Presidencia del Gobierno. Este lunes se verá también con la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas y a partir de este martes contactará por teléfono con los presidentes autonómicos.