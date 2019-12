La Justicia belga reanuda hoy el debate sobre la extradición de Puigdemont

0

Redacción 16/12/2019 05:00 h

La Justicia belga celebrará hoy una nueva vista sobre la extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Lluís Puig y Toni Comín, huidos a Bruselas, aunque las partes asumen como escenario más probable que la sesión se aplace de nuevo hasta conocer la sentencia que el jueves dictará el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre el alcance de la inmunidad como eurodiputado electo del líder de ERC, Oriol Junqueras.

En sus alegaciones, la Fiscalía de Bruselas ha avalado que los tres sean entregados a España por todos los delitos por los que son reclamados por las autoridades judiciales, aunque ellos se niegan a ser extraditados y serán los tribunales belgas los que deban decidir. En su declaración ante el juez de instrucción belga, Puigdemont y Comín alegaron que les asiste la inmunidad de eurodiputados por haber ganado un escaño en las elecciones al Parlamento europeo del pasado mayo, a pesar de no haber recogido el acta necesaria para ser nombrados eurodiputados. De ahí, que lo más probable es que se produzca un aplazamiento hasta que se conozca la resolución sobre la cuestión prejudicial planteada a la corte europea por el Tribunal Supremo relativa al alcance de los privilegios e inmunidad de Oriol Junqueras.

La Sala presidida por Manuel Marchena hizo tres preguntas para aclarar en qué momento adquiere la inmunidad un europarlamentario electo, si cuando resulta elegido en votación o en el trámite posterior, es decir, cuando recoge su acta y acata la Constitución española. En conclusión, los magistrados piden que se aclare si el derecho del líder de ERC a cumplir con los trámites formales y desplazamientos al Parlamento Europeo está por encima de otros intereses en juego como, por ejemplo, los derivados del interés de la Justicia y del debido proceso, que son en los que se basó el Supremo para vetar su salida de la cárcel para recoger el acta.

Ante este próximo pronunciamiento del órgano supranacional ya existe un argumento de peso: el informe no vinculante presentado por el abogado general del TJUE. El polaco Maciej Szpunar concluyó que Junqueras debió ser reconocido como eurodiputado desde el mismo momento de la votación porque su escaño depende únicamente de lo que decidan los electores y no de trámites posteriores. No obstante, advirtió de que su inhabilitación para empleo o cargo público por la condena en la causa del desafío secesionista supone que la Justicia europea no es competente para responder a estas dudas. Sugiere, en primer lugar, que el fallo del jueves en Luxemburgo no afectará a la sentencia del procés del pasado 14 de octubre, es decir, a su nulidad, sino solo a la pieza separada de prisión provisional y en particular al recurso de súplica que presentó Junqueras contra el auto que le impidió recoger su acta como eurodiputado. En segundo término, que los 13 años de prisión e inhabilitación a los que fue condenado dejarían sin efecto cualquier respuesta sobre la puesta en libertad inmediata del exvicepresidente.