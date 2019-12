Feijoo reclama a Sánchez que «deje de ponerse en manos de Junqueras y Puigdemon y que abrace la Constitución»

0

14/12/2019 13:37 h

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, reclama al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que «cambie el guion» y que «deje de abrazarse con Podemos y de ponerse en manos de Junqueras y de Puigdemont y se abrace a la Constitución». Para el líder popular «sería bueno que todo lo que ha hecho desandara y que volviésemos a la casilla de salida y que pudiésemos hablar» porque en su opinión «hablar es exactamente lo contrario de lo que ha hecho del partido socialista» hasta ahora.

Unas declaraciones que realizar el presidente de la Xunta unos días antes de la conversación telefónica que mantendrá con Sánchez el próximo martes y que realizar desde el Centro Gallego de Santander tras ser nombrado socio de honor: «El "no es no" de Pedro Sánchez a Rajoy es el mismo "no es no" de Pedro Sánchez al Partido Popular actual y al presidente Casado. Me gustaría que cambiase el guion, porque ese guion es letal para la democracia española y es letal para los españoles», dijo según informa Europa Press.

Feijoo también ha puntualizado que durante la conversación telefónica con Sánchez tratará «los problemas de los gallegos» y «los miles de puestos de trabajo que en este momento están en el aire» en Galicia de empresas electrointensivas y de los sectores de la conserva, la pesca y el sector forestal «que no saben si van a poder seguir trabajando en el próximo trimestre del año».