Sánchez garantiza un aumento de las inversiones en Cataluña en un 18%

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid | La Voz 13/12/2019 14:26 h

Pedro Sánchez se compromete a aumentar las inversiones en Cataluña un 18 % respecto a los últimos Presupuestos aprobados en Las Cortes, según confirmó este mediodía en rueda de prensa en Bruselas tras el Consejo Europeo. Este incremento ya fue pretendido en el último proyecto presupuestario que Sánchez llevó a la Cámara tras alcanzar un acuerdo con Podemos, pero el Hemiciclo acabó tumbando su propuesta (que suponía una inversión de un 20% menos en Galicia) abriendo una crisis de Gobierno que desencadenó en la convocatoria electoral de abril. «El ánimo será cumplir con el apartado de inversiones públicas recogidas en el estatuto de autonomía», afirmó el presidente del Gobierno en funciones, en lo que supone un nuevo «gesto» de los que tanto reclama el independentismo como condición para allanar su investidura.

La noche del miércoles, Sánchez realizó otro de esos gestos al anunciar que convocará una ronda de consultas con todos los presidentes autonómicos en la que incluirá a Quim Torra, al que hasta ahora rechazaba como interlocutor tras su comportamiento incendiario durante los disturbios en las calles de Cataluña tras la sentencia del 1-O. Ayer llegó la respuesta del titular de la Generalitat, exigiendo una trato preferencial y lamentando la inclusión del resto de presidentes autonómicos en esta rueda. Y este miércoles Sánchez respondió mostrando su sorpresa porque «reclame diálogo (con él) y critique el diálogo con el resto de presidentes autonómicos», afirmó.

Sánchez también entró a la exigencia que hace el líder de ERC, Oriol Junqueras, a través de las páginas de La Razón, en las que asegura que si no existe una mesa de diálogo entre el Gobierno central y el Gobierno catalán, su formación votará no a la investidura del candidato socialista. «Los extremos de su entrevista son conocidos, es la posición que ha manifestado Esquerra. El diálogo ha de ser el método para resolver conflictos políticos», dijo, volviendo a abrazar este concepto para referirse al desafío secesionista en Cataluña ante las exigencias de ERC, realizando así un nuevo «gesto», en este caso verbal. «El marco tiene que ser la seguridad jurídica en el marco de las leyes democráticas que tenemos. Ese será el planteamiento que estamos haciendo», afirmó.

Por si finalmente no cuajase esa vía del Gobierno de coalición con Podemos apoyado por ERC, Sánchez no se olvidó de presionar al PP para que no «bloqueasen» su investidura. «No aceptan que gobierne el PSOE», criticó a tres días de su reunión con Casado de este lunes en el Congreso.