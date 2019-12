La policía indaga si el detenido por matar a Marta Calvo acabó con otras tres mujeres

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

12/12/2019 19:03 h

Las fuerzas de seguridad barajan que Jorge Ignacio P. J., el detenido por la desaparición de Marta Calvo, y que ha reconocido haberla descuartizado, haya repetido el mismo modus operandi en otros casos que guardan «ciertas similitudes» con el de esta joven de la que no se tienen noticias desde el 7 de noviembre y cuyo cuerpo se sigue buscando por la zona de Manuel (Valencia) y alrededores.

Además, respecto a la joven de 19 años de Carcaixent de la que no se tienen noticias desde días después de la desaparición de Marta, «en un principio» no lo relacionan con este caso, pero los investigadores ya trabajan «clarísimamente» con la hipótesis de que no sea una desaparición voluntaria, tal y como se había apuntado en un primer momento.

Así lo manifestó este jueves a preguntas de los medios el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio. En su comparecencia, los periodistas preguntaron al delegado sobre la relación del detenido con otros dos casos: el de la muerte en junio de una joven en Valencia, que ejercía la prostitución en una vivienda del barrio de Russafa, y el de otra mujer que trabajaba en una casa de citas del Eixample de Valencia y que falleció en abril, días después de permanecer ingresada en coma inducido en un hospital tras haber mantenido relaciones con un cliente que se fue precipitadamente del lugar.

«Lo que se hace en estos casos por parte de los cuerpos policiales es tratar de ir reabriendo investigaciones para ver si es posible que existan conexiones, pero como una posibilidad más para no dejar nada al descubierto», precisó Fulgencio, que indicó que se han abierto investigaciones de nuevo en el caso de las mujeres fallecidas en Valencia «y no solamente en este ámbito geográfico, sino que la investigación se extiende a otras comunidades autónomas».

Desaparecida en Carcaixent

En cuanto a la desaparición de la joven de Carcaixent, sobre la que en un principio los investigadores planteaban que fuera voluntaria, el delegado señaló que inicialmente entendían «que no había relación y que parecía una desaparición voluntaria», pero esto último ahora lo ponen «muy en cuestión». «Ya estamos trabajando clarísimamente con que no sea una desaparición voluntaria. Esa valoración inicial venía dada porque días después de su desaparición esta chica borró las redes sociales, cosa que evidentemente parecía razonable entender que hubiera sido ella misma. No tenemos nada claro sobre que tenga ningún tipo de relación. Estamos hablando de una desaparición no voluntaria, esta es la hipótesis de trabajo», añadió.

Por otra parte, continúa la búsqueda del cadáver descuartizado de Marta Calvo en el vertedero de Dos Aguas. La Guardia Civil no escatima esfuerzos y ha centrado el dispositivo de búsqueda del cuerpo de la víctima en la planta de eliminación de residuos.

La tarea se presenta tan ardua como penosa debido a la gran cantidad de basura que tienen que desenterrar los trabajadores del vertedero, concretamente en la zona donde fueron sepultados con arcilla los residuos sólidos que llegaron a este depósito el 9 de noviembre, dos días después de la desaparición de la joven.

Una vez desenterradas con una retroexcavadora las balas compactadas, un equipo de guardias civiles las inspecciona para buscar los restos humanos con el apoyo de un perro adiestrado para la detección de cadáveres. Los empleados del vertedero apuntan cada día en un registro la fecha correspondiente a la cuadrícula de terreno donde han sepultado la basura, por lo que todo parece indicar que tendrían bastante localizada la zona de búsqueda. Pero cada jornada, una veintena de camiones descargan entre 1.300 y 1.500 toneladas de residuos procedentes de las plantas de reciclaje.