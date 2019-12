Otra mujer denuncia que el descuartizador de Marta Calvo la intoxicó con cocaína en una cita sexual

Los agentes amplían sus investigaciones en Valencia y en otras comunidades

Las fuerzas de seguridad barajan que Jorge Ignacio P. J., el detenido por la desaparición de Marta Calvo, y que ha reconocido haberla descuartizado, haya repetido el mismo modus operandi en otros casos que guardan «ciertas similitudes» con el de esta joven de la que no se tienen noticias desde el 7 de noviembre y cuyo cuerpo se sigue buscando por la zona de Manuel (Valencia) y alrededores.

Además, respecto a la joven de 19 años de Carcaixent de la que no se tienen noticias desde días después de la desaparición de Marta, «en un principio» no lo relacionan con este caso, pero los investigadores ya trabajan «clarísimamente» con la hipótesis de que no sea una desaparición voluntaria, tal y como se había apuntado en un primer momento.

