Feijoo confía en que la ronda con los presidentes no sea «un paripé para blanquear a Torra»

La Voz de Galicia J. Capeáns L. C. Llera

Santiago, Vigo / la voz 12/12/2019 20:37 h

«Que no nos tome el pelo y que hablemos en serio». Eso es lo que espera Feijoo en última instancia de la ronda de contactos de Sánchez con los presidentes autonómicos anunciada tras aceptar el encargo del rey de intentar formar Gobierno pese a no tener todos los apoyos amarrados. El titular de la Xunta acudirá a la cita «como todos los presidentes» con dos asuntos prioritarios sobre los 25 que se ha marcado en la Axenda Galicia, que presentó poco antes de la cita electoral, que fue lo primero que quiso trasladar al ser preguntado al respecto tras la reunión semanal de su Ejecutivo. «Lo que le voy a proponer es que nos pague lo que nos debe», afirmó con rotundidad en referencia a las entregas a cuenta y, sobre todo, a los doscientos millones de euros de la liquidación del IVA de diciembre del 2017, un agujero que está generando «tensiones» de tesorería en Facenda porque estaban incluidos en los presupuestos de este año y no hay una perspectiva real de cobro. Pero también va a exigir una respuesta urgente para las familias que dependen de las industrias amenazadas en Galicia, con especial atención a los problemas de Alcoa en A Mariña y de la central de As Pontes, sin obviar el futuro de Ence, que afecta a todas las familias con intereses forestales, o el de las conserveras y empresas frigoríficas, acuciadas por la «inseguridad» que, a su juicio, infunde la Ley de Costas estatal.

Pero Feijoo no obvió la clave política de esta propuesta de Sánchez, y por ello deseó que este «no caiga en el error de que todo esto sea un paripé para blanquear a Torra. Eso sería burlarse de los gallegos, porque los presidentes de las comunidades no pueden convertirse en una coartada para hablar con el presidente de la Generalitat. Eso no es de recibo en un Estado autonómico leal», valoró preventivamente.

Además, si le pide su opinión, el dirigente popular se remitirá a lo expresado en las semanas posteriores al 10N: «Si quiere ser el presidente de todos los gallegos y españoles es bueno que no dependa de un líder que está en la cárcel y de otro que está fugado. A nosotros no nos representan ni el señor Puigdemont, ni el señor Junqueras. No debería apoyarse en aquellos que pública y notoriamente, incluso delinquiendo, han dicho que no son españoles». Feijoo evitó hacer referencias a su propuesta para que se apoye en el PP bajo condiciones.

Las reservas de la FEMP

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, no ha querido adelantar qué le va a trasladar a Pedro Sánchez ante la ronda de contactos paralela a la investidura y la formación del nuevo Gobierno. En todo caso, se ha mostrado agradecido porque el presidente del Gobierno cuente con él para consultarle sobre la formación del nuevo Ejecutivo. La cabeza visible de todos los regidores de España ha destacado que «por primera vez en 40 años de democracia, el representante de los municipios está a la misma altura que los presidentes autonómicos, aunque aclaró que tras las primeras elecciones que ganó Sánchez también fue llamado para acudir a la Moncloa, pero fue en una fase posterior a la concepción del Gobierno.

Aunque Caballero no ha querido adelantar el contenido de las propuestas, a nadie se le escapa que siempre ha ensalzado las posturas moderadas socialdemócratas y ha criticado los extremismos independentistas. Pero en esta ocasión ha evitado pronunciarse en este sentido para quedarse en el plano institucional. «Es muy importante la llamada al presidente de la FEMP porque los ayuntamientos queremos estar en pie de igualdad con los presidentes autonómicos», ha dicho Caballero, quien ha agradecido la «sensibilidad» de Sánchez a las necesidades de las Administraciones locales.