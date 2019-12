«No quiero vaselina como regalo de Reyes», ironiza Page sobre el posible pacto

La Voz de Galicia f. b.

madrid / la voz 12/12/2019 05:00 h

«Yo para Reyes lo que no quiero, como no creo que quiera ningún español y española es vaselina». Son palabras del presidente de Castilla La-Mancha, el socialista Emiliano García-Page, pronunciadas este miércoles durante un acto de la televisión autonómica. Page no hizo referencia a las negociaciones entre el PSOE y ERC, pero todos entendieron con claridad a quién se estaba dirigiendo, y el destinatario no puede ser otro que Sánchez, quien aspira a renovar en la Moncloa con los votos de Esquerra. Especialmente teniendo en cuenta que el día anterior fue, junto al aragonés Javier Lambán, uno de los barones territoriales del partido que cargó con más dureza contra la estrategia que está llevando a cabo Ferraz para intentar salvar la votación de investidura con la colaboración de los secesionistas catalanes.

La vieja guardia del PSOE desconfía de las negociaciones a pesar de la confianza que intentan transmitir desde la dirección. «Hay muchos dirigentes del PSOE y militantes que tienen sus cautelas con las negociaciones. Entendemos que haya cautelas, por eso decimos de manera clara que el PSOE no va a traspasar las líneas rojas ni a incumplir nuestro ordenamiento», aseguró el diputado socialista Felipe Sicilia este miércoles en TVE.

Mientras, el PP busca tensar todavía más al socialismo, y avanzó que presentará mociones en todos los parlamentos autonómicos para rechazar que al desafío secesionista se le denomine «conflicto político», tal y como ha aceptado el PSOE, comprometiendo así a sus barones.