Para Vox, el rey Baltasar es blanco

El bombo previo generado a la emisión de la visita del líder de Vox, con intento de boicot en las redes incluido, no evitó la entrevista en el programa más visto de España. No es el primer político que visita el popular plató de la calle Alcalá, pero generó unas expectativas nunca vistas

¿Es Will Smith?, ¿es Tom Cruise? ¡No!, es Santiago Abascal en El Hormiguero. Como una estrella de Hollywood con película de estreno. Al igual que un cantante que tiene nuevo disco. En plan escritor de bestseller con algo que promocionar... Así se ha plantado esta noche de prime time -horario de máxima audiencia- ante Pablo Motos el líder de Vox.

Y aunque conocida (archi), la fórmula no defrauda. «Esta noche hay movida», dijo Motos nada más arrancar. «Ha provocado un revuelo enorme, no sé si os habéis enterado», comentaba jocosamente. «Nosotros no nos casamos con nadie y todos han querido venir salvo Pedro Sánchez», dejaba el zasca el presentador, que ha explicado que desde el círculo próximo al presidente en funciones no hay el más mínimo interés en acudir al programa: «Siento que no hayamos sido de su agrado». Al trepidante saludo inicial al invitado le siguieron aplausos eufóricos. Quizás demasiado, señor regidor, ¿acaso había que acallar algún abucheo? Al sentarse, Abascal, aunque con cara un poco seria, parecía querer sumarse al show.

