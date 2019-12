Sánchez restituye a Torra de interlocutor al decir que llamará a todos los presidentes

0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid | La Voz 12/12/2019 05:00 h

Pedro Sánchez ya es oficialmente candidato a la investidura. El presidente del Gobierno en funciones aceptó este miércoles el encargo de Felipe VI y se dispone a liderar el primer Ejecutivo de coalición de la Democracia tras el acuerdo que ya tiene cerrado con Podemos. Para ello requiere de al menos la abstención de ERC, unas negociaciones que el propio Sánchez garantizó que «avanzan» a pesar del precio que exigen los independentistas: el establecimiento de una mesa de diálogo «de igual a igual» entre el Gobierno central y el Gobierno autonómico en la que se pueda explorar la posibilidad de convocar un referendo de autodeterminación.

Además de esta consulta, el soberanismo reclama «gestos» al Gobierno. En la comparecencia de Sánchez de esta noche encontró uno de consideración: el presidente del Gobierno en funciones volverá a sentarse a hablar con el titular de la Generalitat, Quim Torra, al que había descartado como interlocutor válido tras no condenar la violencia y agitar las calles tras la sentencia del 1-O.

Sánchez no se refirió en ningún momento a Torra, pero camufló este encuentro con la siguiente frase: «A partir de la próxima semana llamaré a todos los presidentes autonómicos», una ronda en la que también incluye al alcalde de Vigo, Abel Caballero, en calidad de presidente de la FEMP, y que tiene como objetivo la búsqueda de «soluciones» a problemas de todo el país.

Tras el encargo de Felipe VI, ahora corresponde a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, buscar una fecha para que se celebre la votación de investidura para la que no existe ningún plazo determinado. Y todo apunta a que se dejará para después de las vacaciones de Navidad, a la espera de convencer a los secesionistas de que se abstengan.

El propio Sánchez enfrió el tema al admitir que «lo primero es el qué y lo segundo es el cuándo». Con el qué, el líder socialista busca aumentar la presión sobre el PP y Cs, dando a entender que con su abstención evitarían que los secesionistas tuvieran la llave de su Gobierno. Sánchez llamará en las próximas horas a Casado y a Arrimadas para mantener una reunión el próximo lunes en el Congreso. El presidente de los populares lamentó unas horas antes que el candidato socialista no hubiese llamado a su puerta, e insistió en que no allanarán su investidura, al entender que «la alternativa en España no puede quedar en manos de Podemos y Vox». El jefe de la oposición ya afila su sable para exigir la cabeza de Sánchez si este vuelve a encontrarse con el rechazo de la Cámara: «Si fracasa, debe dejar paso. Sánchez es el tapón, el bloqueo personificado», lamentó. Arrimadas también compareció tras su visita a Zarzuela e insistió con la unión de PSOE, PP, Cs y Navarra Suma para garantizar «una vía constitucionalista y moderada». Los que seguro no se abstendrán serán los diputados de Vox. Su presidente, Santiago Abascal, se refirió a la coalición que pretenden establecer Sánchez e Iglesias como «el Frente Popular», la plataforma que ganó las elecciones en 1936 antes del estallido de la Guerra Civil, algo que entiende como «una declaración de guerra política a todos los españoles» a la que, aseguró, le harán «una oposición frontal y total».

El reconocimiento de Torra como interlocutor fue la gran novedad de una comparecencia de Sánchez en la que también destacó que el PSOE incluirá a Vox en una ronda con las fuerzas parlamentarias. Como con Torra, Sánchez no mencionó ni al partido de Abascal ni a la ultraderecha, pero sí dejó claro que en esta ocasión llamarán a «todas», remarcó.

