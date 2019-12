Ana Julia Quezada ya comparte prisión con Urdangarin en Ávila

0

Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz a prisión permanente revisable, ha sido trasladada este martes hasta el centro penitenciario de Brieva (Ávila) después de que Instituciones Penitenciarias haya estimado la solicitud que ella misma cursó hace semanas para abandonar la prisión de El Acebuche, en Almería, según informa Europa Press.

Quezada fue condenada a prisión permanente revisable por el asesinato con alevosía de Gabriel Cruz, si bien la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Almería aún no es firme y ha sido recurrida por las partes, de modo que tanto la defensa como la acusación particular han solicitado la repetición de la vista oral.

Por su parte, la Fiscalía ha impugnado la apelación presentada por la defensa de Ana Julia Quezada y ha interpuesto, asimismo, recurso al considerar que el jurado popular incurrió «en manifiesto error» al considerar probada la comisión de los delitos contra la integridad moral de los padres al margen de los delitos de lesiones psíquicas.

En su escrito elevado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la fiscala indicó que, en el caso enjuiciado, «no cabe duda» de que Ángel Cruz y Patricia Ramírez «sufrieron un padecimiento inconmensurable», pero remarca que la «interpretación que de los hechos» realizó el jurado respecto del delito contra la integridad moral «incurre en manifiesto error y no pondera adecuadamente un juicio de razonabilidad», detalla la citada agencia.

Con respecto al recurso de apelación presentado por la defensa y que impugna, la fiscala expresa su «disconformidad» y solicita la confirmación íntegra del fallo a excepción de los dos delitos contra la integridad moral.

La representantes del ministerio público también se pronuncia sobre el ensañamiento que el jurado no apreció y que ha llevado a la acusación particular a pedir que se repita el juicio por no avenirse a la pericial de parte que presentó contra el criterio de los forenses.

Apunta que, «en su posición de garante de la estricta legalidad en defensa del interés público sin servir intereses particulares», ha considerado «siempre la pericial forense más sólida, técnica, motivada y lo que es fundamental, más objetiva».

La Audiencia Provincial de Almería ya prorrogó la prisión provisional para Ana Julia Quezada por un plazo máximo de 14 años, 31 meses y 15 días a la espera de que se sustancien los recursos presentados al TSJA.