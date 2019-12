Bildu cree que Podemos ha firmado «un contrato de permanencia al servicio de PNV» que le pasará factura

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 09/12/2019 10:25 h

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova cree que Elkarrekin Podemos, con su acuerdo presupuestario con el Gobierno Vasco, ha suscrito «un contrato de permanencia al servicio de PNV» que le pasará factura electoral y creará «una marejada» dentro del partido morado porque «lo que ha firmado no es lo que está vendiendo». En su opinión, detrás de «un paso tan arriesgado, tiene que haber un cálculo de que en la siguiente legislatura va a formar parte» del Ejecutivo.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Casanova ha considerado que el papel de la oposición se queda «en exclusiva» en manos de EH Bildu y también el papel «de la defensa de la soberanía y el derecho a decidir».

No obstante, ha señalado que «lo que pasa es que el objetivo de EH Bildu no es tener más votos y más parlamentarios, sino provocar cambios sociales y, para esos cambios, es importante contar con aliados». «Y esa es la pega que nosotros le ponemos. Desde un punto de vista partidista, nuestra situación es bastante cómoda, pero este país no va a alcanzar la soberanía solo con EH Bildu, ni va a conseguir los cambios sociales que necesita solo con los EH Bildu», ha admitido.

Por ello, ha remarcado que la «lectura partidista» para su formación «puede ser muy optimista, pero la lectura como país es preocupante». Además, ha considerado que no solo Ezker Anitza-IU, que forma parte de la coalición de Elkarrekin Podemos, está en contra de esta decisión de apoyar las cuentas vascas, sino que también dentro del propio partido morado hay críticas por ello.