Feijoo: «Los independentistas nos han aplicado un 155»

La Voz de Galicia Fran Balado

Redacción / La Voz 06/12/2019 15:03 h

«Los independentistas nos han aplicado un 155. Habrá Gobierno cuando quieran, pondrán al que quieran y durará lo que quieran. Lo que digan Junqueras y Puigdemont». Es el análisis de la situación política que ha realizado esta mañana el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, en una conversación informal con la prensa en los tradicionales corrillos que se generan en el Congreso durante el Día de la Constitución.

El líder del PPdeG ha mostrado su preocupación por las negociaciones entre el PSOE y ERC, especialmente cuando conoció que el martes se volverá a producir un nuevo encuentro, esta vez en Barcelona.

La tercera reunión entre los equipos negociadores del PSOE y ERC para avanzar en la eventual investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, se celebrará el próximo martes, día 10, en Barcelona. Fuentes de la formación catalana han confirmado este viernes el lugar de esta tercera cita entre los dos partidos y han precisado que en los próximos días concretarán la hora y el lugar del encuentro.

Esta mañana el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha subrayado que el marco constitucional actual cuenta con las herramientas para solucionar los «conflictos sociales y políticos» del país. Mientras buena parte de sus socios ante un posible Gobierno de coalición muestran su rechazo a la Carta Magna.

Entre los partidos con los que está negociando el PSOE la investidura figuran las principales fuerzas nacionalistas e independentistas, que exhiben un rechazo notable hacia la Constitución. El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha recordado que en Euskadi la Constitución fue aprobada solo por el 30 por ciento del censo en el referéndum de 1978, en el que el PNV pidió la abstención y a la que no apoyaron «porque no reconoce a la nación vasca». Según Esteban, se trata de un texto «que no es aceptado de buen grado por la mayoría de la sociedad vasca, con el que la mayoría de este pueblo no se ha sentido a gusto».

Por su parte, el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha denunciado que la Constitución de 1978 se ha convertido en un «corsé», un «límite de hierro» que «frena las aspiraciones legítimas» de Cataluña y de otros colectivos del Estado. En declaraciones a Efe, Torrent ha justificado que los principales representantes institucionales de Cataluña no se sumen a los actos conmemorativos con motivo del 41 aniversario de la Carta Magna.