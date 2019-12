Celaá se disculpa con la presidenta del Senado por no haberla saludado en la recepción del Congreso

0

Redacción 06/12/2019 17:07 h

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, se ha disculpado este viernes con la presidenta del Senado, Pilar Llop, por no haberla saludado al entrar en el Palacio del Congreso, donde se ha celebrado la tradicional recepción por el Día de la Constitución.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha recibido a todos los invitados junto a la nueva presidenta del Senado que, sin embargo, ha visto como algunas de las personas que entraban al Palacio no la saludaban, seguramente porque se estrenó en el cargo el pasado martes y aún no la conocen.

Una de las que ha pasado de largo sin saludar a Llop ha sido Celaá, quien después ha explicado lo sucedido a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, informa Europa Press. «Un pequeño percance me ha distraído en el último momento y no he saludado a Pilar Llop, la nueva presidenta del Senado, a la que he llamado inmediatamente para transmitirle todo mi afecto. Pilar es una gran mujer y será una extraordinaria presidenta», ha escrito la portavoz del Ejecutivo.