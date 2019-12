El BNG no acudirá a la ronda de consultas con el rey para la investidura

«o papel que a monarquía e a figura do Rei está a desempeñar no contexto actual»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid | La Voz 05/12/2019 20:12 h

Tenía vez en Zarzuela para el martes a las 11.15, pero finalmente Néstor Rego no acudirá a entrevistarse con Felipe VI dentro de la tradicional ronda de consultas que mantiene el rey con los representantes políticos tras la constitución de Las Cortes.

La ejecutiva del BNG sigue los pasos de ERC, la CUP y Bildu, y basa su decisión no solo en su «profunda convicción republicana e soberanista», sino que también ha tenido en cuenta «o papel que a monarquía e a figura do Rei está a desempeñar no contexto actual».