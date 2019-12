Rajoy ve «muy negativo» un Gobierno apoyado en los independentistas y avisa: o cede ERC o cede Sánchez

0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 04/12/2019 13:52 h

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, considera «muy negativo» para España que se conforme un Ejecutivo apoyado en los independentistas de ERC, que tienen un líder que «está en este momento en la cárcel» condenado por sedición, en alusión a Oriol Junqueras. Además, ha señalado que alguien tendrá que ceder, el socialista Pedro Sánchez o los republicanos.

«Sánchez no va a poder aceptar las peticiones que le puede hacer ERC. Por tanto, o ERC renuncia a sus peticiones, incluido un referéndum, o Sánchez hace lo que le dice ERC. Creo que las dos cosas son absolutamente inviables», ha manifestado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

Rajoy ha admitido que Sánchez «tiene derecho» a tomar la iniciativa y buscar apoyos para conformar una mayoría porque el PSOE fue la fuerza más votada, pero ha subrayado que le parece «muy mal» que se conforme ese Gobierno de coalición del PSOE y Podemos apoyado en los independentistas.

«Después de haber presidido el Gobierno de España y haber sido durante 14 años presidente del PP, alguien me dice si me parece bien un gobierno con la extrema izquierda y con los independentistas, pues tengo que decir que no me parece bien, o dicho de otra forma, muy mal», ha manifestado. Según ha añadido, no tiene «nada personal» contra Pablo Iglesias pero sus políticas «no son buenas para España».

Rajoy considera que el «verdadero problema» es tener un PSOE que «radicalice sus posiciones y, sobre todo, que en los temas que afectan a la nación española no vaya de la mano del PP». «Este Gobierno que se nos anuncia ahora creo que es muy negativo. Y no lo digo como expresidente sino como ciudadano medio. Es un Gobierno que va a depender de unas personas que han sido condenadas por el Tribunal Supremo y que están en prisión», ha resaltado, para añadir que «esto no es normal».

Moderación frente a Vox y el populismo

Tras señalar que «lo importante es que el espacio de la moderación y del centro en España esté ocupado» como ha ocurrido en los últimos años, ha afirmado que la «receta» ante el populismo «no es más populismo, más radicalismo o más extremismo sino más moderación, más sensatez y más sentido común». «Por tanto, frente al populismo, moderación y equilibrio y eso es lo que a mi me gustaría», ha enfatizado.

El expresidente del Gobierno ha destacado que pocos meses después de las elecciones del 28 abril, el PP «ha sido capaz de subir casi 30 escaños». «Creo que si hoy hubiera elecciones, las ganaría el PP», ha apostillado, para añadir poco después: «Pablo Casado va a ser el próximo presidente del Gobierno de España».

Además, ha criticado que en los meses que el PSOE ha estado gobernando tras la moción de censura no hizo «nada», salvo convocar elecciones «para que saliera esto que están viviendo en estos momentos». «Siempre el transcurso del tiempo acaba poniendo las cosas en su verdadero lugar», ha sentenciado.

Rajoy ha explicado que no dimitió cuando se presentó la moción de censura porque «no había ninguna razón para hacerlo». Ha explicado que, aunque hubiera dado ese paso, la moción habría continuado y ha añadido que Sánchez empleó la «argucia», que alguna «gente se creyó», de que si se producía esa dimisión, él retiraba la moción.

«Pero es que eso era mejor para Sánchez, porque en ese caso el Rey tenía que abrir un proceso para ir a la investidura de un candidato y a ese proceso le bastaba con la mayoría simple mientras que si la moción de censura seguía tenía que tener el voto de la mayoría absoluta», ha resaltado.

Al ser preguntado si el PP no se tendría que abstener ahora como hizo el PSOE en el 2016, Rajoy ha señalado que «nadie se lo ha pedido» y ha agregado que Sánchez ha «querido de socios» a Podemos y «luego eligió a ERC». «Con el PP no ha tenido ni el más mínimo trato ni ha querido hablar ni ha mostrado ningún interés en nada. ¿Entonces al PP que se le puede pedir?», ha exclamado, para añadir que el Partido Popular «no tiene los escaños suficientes para elegir pareja de baile».

Defensa del bipartidismo

El exjefe del Ejecutivo, que ha defendido el bipartidismo en España, ha destacado que los dos grandes partidos deben ir juntos en «los grandes consensos nacionales» relativos a la defensa de la nación española o el modelo territorial.

«Siempre he estado a favor del bipartidismo «con algunos partidos bisagra», que es un modelo político con dos grandes partidos, el PP y el PSOE. Uno en el centro derecha y otro en el centro izquierda, que creo que representarían a la mayoría de los ciudadanos de España», ha asegurado.

Tras asegurar que Vox «acaba de llegar» y hay que ver «cuánto dura», ha indicado que cuando él era presidente no le «dedicó un minuto» porque la formación de Santiago Abascal no contaba con representación parlamentaria.

Pone en valor el 155

Rajoy ha puesto en valor su gestión a la hora de aplicar el artículo 155 de la Constitución, buscando el consenso con el PSOE y Ciudadanos. Según ha agregado, actuaron porque hubo «unos señores que perdieron el juicio» y «nada menos que declararon la independencia de una parte de España unilateralmente».

«Todos los españoles saben lo que es el 155 y saben que España es una nación democrática que tiene instrumentos para defenderse. Lo saben todos y, sobre todo los condenados por sedición. Esos también lo saben», ha concluido.

«Hay alguien ahí que no suma bien»

Rajoy considera «injusto» que el PP solo tenga dos puestos en la Mesa del Congreso cuando logró 89 escaños en las elecciones generales del pasado 10 de noviembre y, sin embargo, Podemos con 35 haya logrado tres asientos. A su entender, «hay alguien ahí que no suma bien».

También ha criticado algunos de los juramentos que realizaron los diputados en la sesión constitutiva del Congreso, ya que, a su entender, evidencian una «falta de respeto» a los ciudadanos. «Falta de respeto institucional y de educación. Las formas son muy importantes en cualquier faceta de la vida, como trates a la gente y como digas las cosas. El fondo lo es pero las formas, a veces pueden ser más mportantes que el fondo porque revelan mucho de la persona», ha manifestado.